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Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС не ограничит внебиржевые закупки газа
Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС не ограничит внебиржевые закупки газа - РИА Новости, 13.12.2022
Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС не ограничит внебиржевые закупки газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе дискуссий о ценовом потолке на газ на совете министров энергетики стран ЕС было решено не ограничивать... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:11
2022-12-13T21:11
2022-12-13T21:11
экономика
петер сийярто
венгрия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе дискуссий о ценовом потолке на газ на совете министров энергетики стран ЕС было решено не ограничивать внебиржевые закупки газа с точки зрения цены."В первоначальном плане... сделки вне биржи хотели тоже регулировать с точки зрения цены. Это означало бы, что вне биржи на двусторонней основе тоже нельзя было бы заключать договоры без учета потолка цен на газ. Это значительно уменьшило бы возможность закупок газа для стран. Сейчас эта мера уже не фигурирует в плане, для нас это важная и хорошая новость, что свободу заключения договоров внебиржевой покупки газа не ограничивают", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсетях.
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экономика, петер сийярто, венгрия, евросоюз
Экономика, Петер Сийярто, Венгрия, Евросоюз
Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС не ограничит внебиржевые закупки газа
Глава МИД Венгрии Сийярто: в Брюсселе решили не ограничивать внебиржевые закупки газа