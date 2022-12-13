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Рада приняла в окончательном чтении законопроект о медиа - РИА Новости, 13.12.2022
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Рада приняла в окончательном чтении законопроект о медиа
Рада приняла в окончательном чтении законопроект о медиа - РИА Новости, 13.12.2022
Рада приняла в окончательном чтении законопроект о медиа
Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали журналисты и правозащитники, сообщил во вторник... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:45
2022-12-13T20:45
в мире
евгения кравчук
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали журналисты и правозащитники, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав Железняк."Парламент принял законопроект о медиа в целом", - написал Железняк в Telegram-канале.По его словам, за него отдали голоса 299 депутатов.Как ранее заявила зампредседателя комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, законопроект о медиа не включает обязательной регистрации для интернет-СМИ. При этом, по ее словам, зарегистрированные интернет-СМИ получат "бонус" в виде запрета на внесудебную блокировку.По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.Законопроект получил критику со стороны представителей средств массовой информации и правозащитников.
https://ria.ru/20221212/vengriya-1838195642.html
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в мире, евгения кравчук, украина, верховная рада украины
В мире, Евгения Кравчук, Украина, Верховная Рада Украины
20:45 13.12.2022
 
Рада приняла в окончательном чтении законопроект о медиа

Депутат Железняк: Рада принял в окончательном чтении законопроект о медиа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали журналисты и правозащитники, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав Железняк.
"Парламент принял законопроект о медиа в целом", - написал Железняк в Telegram-канале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 21:39
В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"
По его словам, за него отдали голоса 299 депутатов.
Как ранее заявила зампредседателя комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, законопроект о медиа не включает обязательной регистрации для интернет-СМИ. При этом, по ее словам, зарегистрированные интернет-СМИ получат "бонус" в виде запрета на внесудебную блокировку.
По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.
Законопроект получил критику со стороны представителей средств массовой информации и правозащитников.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 21:22
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В миреЕвгения КравчукУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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