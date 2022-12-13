https://ria.ru/20221213/zakonoproekt-1838454902.html

Рада приняла в окончательном чтении законопроект о медиа

Рада приняла в окончательном чтении законопроект о медиа - РИА Новости, 13.12.2022

Рада приняла в окончательном чтении законопроект о медиа

Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали журналисты и правозащитники, сообщил во вторник... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:45

2022-12-13T20:45

2022-12-13T20:45

в мире

евгения кравчук

украина

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали журналисты и правозащитники, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав Железняк."Парламент принял законопроект о медиа в целом", - написал Железняк в Telegram-канале.По его словам, за него отдали голоса 299 депутатов.Как ранее заявила зампредседателя комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, законопроект о медиа не включает обязательной регистрации для интернет-СМИ. При этом, по ее словам, зарегистрированные интернет-СМИ получат "бонус" в виде запрета на внесудебную блокировку.По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.Законопроект получил критику со стороны представителей средств массовой информации и правозащитников.

https://ria.ru/20221212/vengriya-1838195642.html

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835728470.html

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в мире, евгения кравчук, украина, верховная рада украины