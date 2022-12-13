https://ria.ru/20221213/zakon-1838471419.html

Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве

Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве - РИА Новости, 13.12.2022

Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве

Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила Верховная рада Украины. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:20

2022-12-13T23:20

2022-12-13T23:20

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила Верховная рада Украины.Во вторник парламент Украины проголосовал за ликвидацию ОАСК, судей которого обвиняли в сговоре с целью захвата власти.Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются на Украине. Например, именно он отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.Зеленский достаточно давно добивался ликвидации этого суда, а его судей обвиняли в сговоре с целью захвата власти. Послы стран G7 приветствовали инициативу Зеленского.

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838464843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, роман шухевич, украина, киев, верховная рада украины, приватбанк, украинская православная церковь