https://ria.ru/20221213/zakon-1838471419.html
Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве
Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве - РИА Новости, 13.12.2022
Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве
Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила Верховная рада Украины. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:20
2022-12-13T23:20
2022-12-13T23:20
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила Верховная рада Украины.Во вторник парламент Украины проголосовал за ликвидацию ОАСК, судей которого обвиняли в сговоре с целью захвата власти.Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются на Украине. Например, именно он отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.Зеленский достаточно давно добивался ликвидации этого суда, а его судей обвиняли в сговоре с целью захвата власти. Послы стран G7 приветствовали инициативу Зеленского.
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838464843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Владимир Зеленский, Роман Шухевич, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, ПриватБанк, Украинская православная церковь
Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве
Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева