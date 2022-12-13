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Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве - РИА Новости, 13.12.2022
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Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве
Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве - РИА Новости, 13.12.2022
Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве
Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила Верховная рада Украины. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:20
2022-12-13T23:20
в мире
владимир зеленский
роман шухевич
украина
киев
верховная рада украины
приватбанк
украинская православная церковь
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила Верховная рада Украины.Во вторник парламент Украины проголосовал за ликвидацию ОАСК, судей которого обвиняли в сговоре с целью захвата власти.Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются на Украине. Например, именно он отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.Зеленский достаточно давно добивался ликвидации этого суда, а его судей обвиняли в сговоре с целью захвата власти. Послы стран G7 приветствовали инициативу Зеленского.
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в мире, владимир зеленский, роман шухевич, украина, киев, верховная рада украины, приватбанк, украинская православная церковь
В мире, Владимир Зеленский, Роман Шухевич, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, ПриватБанк, Украинская православная церковь
23:20 13.12.2022
 
Зеленский подписал закон о ликвидации окружного админсуда в Киеве

Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила Верховная рада Украины.
"Президент подписал закон о ликвидации Окружного админсуда Киева и о создании Киевского городского окружного админсуда", - приводит сообщение Рады украинское издание "Страна".
Во вторник парламент Украины проголосовал за ликвидацию ОАСК, судей которого обвиняли в сговоре с целью захвата власти.
Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются на Украине. Например, именно он отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.
Зеленский достаточно давно добивался ликвидации этого суда, а его судей обвиняли в сговоре с целью захвата власти. Послы стран G7 приветствовали инициативу Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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В миреВладимир ЗеленскийРоман ШухевичУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныПриватБанкУкраинская православная церковь
 
 
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