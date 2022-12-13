https://ria.ru/20221213/zakon-1838425873.html

В новый закон о занятости могут войти меры поддержки семей мобилизованных

В новый закон о занятости могут войти меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 13.12.2022

В новый закон о занятости могут войти меры поддержки семей мобилизованных

Меры поддержки семей мобилизованных могут войти в новый закон о занятости, сообщила замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:13

2022-12-13T18:13

2022-12-13T18:13

специальная военная операция на украине

общество

анна кузнецова

антон котяков

россия

единая россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Меры поддержки семей мобилизованных могут войти в новый закон о занятости, сообщила замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова.Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости."Несмотря на все принятые меры, в новый закон о занятости должны войти дополнительные предложения, среди них вполне могут оказаться меры по поддержке членов семей мобилизованных, а именно создание специальных программ. Это может быть социальный контракт без определения критерия нуждаемости, не нужно доводить семью до нуждаемости, чтобы помочь им организовать собственную трудовую занятость, и, возможно, поддержка работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных", - сказала Кузнецова в ходе обсуждения в ЕР новой редакции федерального закона о занятости.Она отметила, что для последней меры есть уже "некие условия"."Мы знаем, что в министерстве труда и социальной защиты остались ряд средств во время реализации других программ, и при учёте вот этих неизрасходованных средств вполне возможно рассчитывать на то, что и эти предложения могут быть рассмотрены", - сказала Кузнецова и добавила, что готова проработать этот вопрос с профильным ведомством.

https://sn.ria.ru/20221207/standart-1837001917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, анна кузнецова, антон котяков, россия, единая россия, частичная мобилизация в россии