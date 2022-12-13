https://ria.ru/20221213/zakon-1838378226.html

ГД приняла закон о повышении ответственности для критической инфраструктуры

ГД приняла закон о повышении ответственности для критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.12.2022

ГД приняла закон о повышении ответственности для критической инфраструктуры

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий ответственность для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) за... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:27

2022-12-13T16:27

2022-12-13T16:27

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий ответственность для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) за представление недостоверных сведений для внесения в соответствующий реестр таких объектов.Изменения вносятся в статью 19.7.15 КоАП РФ. Законом устанавливается, что не только непредоставление, как указано в текущей редакции статьи, но и предоставление в федеральный орган исполнительной власти неверных сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры РФ одной из категорий значимости, влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц он установлен в размере от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.Кроме того, законом устанавливается ответственность за повторное совершение административного правонарушения. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей.Как отмечает кабмин, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в ходе обеспечения госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ выявила случаи представления субъектами такой инфраструктуры недостоверных сведений о результатах присвоения объектам КИИ категорий значимости, а также случаи непредоставления актуализированных сведений субъектом КИИ при изменении в процессе эксплуатации принадлежащих ему данных объектов."Эти факты свидетельствуют об уклонении субъектов критической информационной инфраструктуры от реализации требований законодательства Российской Федерации о безопасности критической информационной инфраструктуры, что может привести к нарушению штатного функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры, созданию реальной угрозы жизни и здоровью граждан, финансовой системе страны, безопасности государства", - уточняется в пояснительных материалах.

https://realty.ria.ru/20221208/gosduma-1837177101.html

https://ria.ru/20221213/nasledstvo-1838331645.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, госдума рф