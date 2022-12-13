https://ria.ru/20221213/zakon-1838378226.html
ГД приняла закон о повышении ответственности для критической инфраструктуры
ГД приняла закон о повышении ответственности для критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.12.2022
ГД приняла закон о повышении ответственности для критической инфраструктуры
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий ответственность для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) за... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:27
2022-12-13T16:27
2022-12-13T16:27
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий ответственность для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) за представление недостоверных сведений для внесения в соответствующий реестр таких объектов.Изменения вносятся в статью 19.7.15 КоАП РФ. Законом устанавливается, что не только непредоставление, как указано в текущей редакции статьи, но и предоставление в федеральный орган исполнительной власти неверных сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры РФ одной из категорий значимости, влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц он установлен в размере от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.Кроме того, законом устанавливается ответственность за повторное совершение административного правонарушения. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей.Как отмечает кабмин, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в ходе обеспечения госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ выявила случаи представления субъектами такой инфраструктуры недостоверных сведений о результатах присвоения объектам КИИ категорий значимости, а также случаи непредоставления актуализированных сведений субъектом КИИ при изменении в процессе эксплуатации принадлежащих ему данных объектов."Эти факты свидетельствуют об уклонении субъектов критической информационной инфраструктуры от реализации требований законодательства Российской Федерации о безопасности критической информационной инфраструктуры, что может привести к нарушению штатного функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры, созданию реальной угрозы жизни и здоровью граждан, финансовой системе страны, безопасности государства", - уточняется в пояснительных материалах.
https://realty.ria.ru/20221208/gosduma-1837177101.html
https://ria.ru/20221213/nasledstvo-1838331645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД приняла закон о повышении ответственности для критической инфраструктуры
ГД приняла закон, устанавливающий ответственность для субъектов критической инфраструктуры
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий ответственность для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) за представление недостоверных сведений для внесения в соответствующий реестр таких объектов.
Изменения вносятся в статью 19.7.15 КоАП РФ
. Законом устанавливается, что не только непредоставление, как указано в текущей редакции статьи, но и предоставление в федеральный орган исполнительной власти неверных сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры РФ одной из категорий значимости, влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц он установлен в размере от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
Кроме того, законом устанавливается ответственность за повторное совершение административного правонарушения. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
Как отмечает кабмин, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в ходе обеспечения госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ выявила случаи представления субъектами такой инфраструктуры недостоверных сведений о результатах присвоения объектам КИИ категорий значимости, а также случаи непредоставления актуализированных сведений субъектом КИИ при изменении в процессе эксплуатации принадлежащих ему данных объектов.
"Эти факты свидетельствуют об уклонении субъектов критической информационной инфраструктуры от реализации требований законодательства Российской Федерации о безопасности критической информационной инфраструктуры, что может привести к нарушению штатного функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры, созданию реальной угрозы жизни и здоровью граждан, финансовой системе страны, безопасности государства", - уточняется в пояснительных материалах.