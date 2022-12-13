https://ria.ru/20221213/zakon-1838350530.html

Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС

Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022

Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками о неприменении административной ответственности за не грубые нарушения норм и правил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:06

2022-12-13T15:06

2022-12-13T15:06

общество

запорожская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками о неприменении административной ответственности за не грубые нарушения норм и правил использования атомной энергии на территории Запорожской области.Под грубым нарушением норм и правил в области использования атомной энергии понимается, согласно закону, нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде.При этом действие примечания распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.Сам закон также вводит ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штрафы по соответствующей статье КоАП - до 50 тысяч для должностных лиц с дисквалификацией на срок до трех лет и до миллиона рублей для юрлиц.

https://ria.ru/20221206/zaes-1836625821.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, запорожская область, госдума рф