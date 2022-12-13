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Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022
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Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС
Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022
Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками о неприменении административной ответственности за не грубые нарушения норм и правил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:06
2022-12-13T15:06
общество
запорожская область
госдума рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками о неприменении административной ответственности за не грубые нарушения норм и правил использования атомной энергии на территории Запорожской области.Под грубым нарушением норм и правил в области использования атомной энергии понимается, согласно закону, нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде.При этом действие примечания распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.Сам закон также вводит ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штрафы по соответствующей статье КоАП - до 50 тысяч для должностных лиц с дисквалификацией на срок до трех лет и до миллиона рублей для юрлиц.
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общество, запорожская область, госдума рф
Общество, Запорожская область, Госдума РФ
15:06 13.12.2022
 
Госдума приняла закон об административной ответственности на ЗАЭС

Госдума приняла закон о неприменении ответственности за не грубые нарушения на ЗАЭС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками о неприменении административной ответственности за не грубые нарушения норм и правил использования атомной энергии на территории Запорожской области.
"Административная ответственность за нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями норм и правил в области использования атомной энергии, не применяется на территории Запорожской области до 1 января 2028 года", - отмечается в законе.
Под грубым нарушением норм и правил в области использования атомной энергии понимается, согласно закону, нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде.
При этом действие примечания распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.
Сам закон также вводит ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штрафы по соответствующей статье КоАП - до 50 тысяч для должностных лиц с дисквалификацией на срок до трех лет и до миллиона рублей для юрлиц.
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