https://ria.ru/20221213/yaroslavl-1838398494.html
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок - РИА Новости, 13.12.2022
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании в регионе единого оператора пассажирских перевозок, сообщает областное... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:54
2022-12-13T16:54
2022-12-13T16:54
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании в регионе единого оператора пассажирских перевозок, сообщает областное правительство."Губернатор Михаил Евраев подписал постановление о создании государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области". Новая структура станет единым региональным оператором работы по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования", - говорится в сообщении.По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, комплексная модернизация транспорта, которая проводится сейчас в регионе, нужна для перехода на принципиально новый единый стандарт качества транспортного обслуживания."Мы уже приступили к практической реализации мероприятий. На данном этапе новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным маршрутам в Ярославле и Ярославском районе в рамках переданных на уровень области полномочий, а также работу автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. В перспективе этот опыт планируется распространить и на другие городские округа и районы", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.Учредителем новой структуры выступает региональный департамент транспорта.Как уточнили в департаменте, учреждение "Организатор перевозок Ярославской области" определено государственным заказчиком: оно будет вести подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов, применять штрафы в случае нарушений, а также заниматься контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов.
https://ria.ru/20221123/dorogi-1833770166.html
https://ria.ru/20221210/puteshestviya-1837412237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок
Единый оператор пассажирских перевозок появится в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании в регионе единого оператора пассажирских перевозок, сообщает
областное правительство.
"Губернатор Михаил Евраев подписал постановление о создании государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области". Новая структура станет единым региональным оператором работы по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, комплексная модернизация транспорта, которая проводится сейчас в регионе, нужна для перехода на принципиально новый единый стандарт качества транспортного обслуживания.
"Мы уже приступили к практической реализации мероприятий. На данном этапе новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным маршрутам в Ярославле
и Ярославском районе
в рамках переданных на уровень области полномочий, а также работу автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. В перспективе этот опыт планируется распространить и на другие городские округа и районы", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.
Учредителем новой структуры выступает региональный департамент транспорта.
Как уточнили в департаменте, учреждение "Организатор перевозок Ярославской области" определено государственным заказчиком: оно будет вести подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов, применять штрафы в случае нарушений, а также заниматься контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов.