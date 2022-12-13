Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20221213/yaroslavl-1838398494.html
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок - РИА Новости, 13.12.2022
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании в регионе единого оператора пассажирских перевозок, сообщает областное... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:54
2022-12-13T16:54
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837409732_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3c397f33520668f478373fa738aba21f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании в регионе единого оператора пассажирских перевозок, сообщает областное правительство."Губернатор Михаил Евраев подписал постановление о создании государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области". Новая структура станет единым региональным оператором работы по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования", - говорится в сообщении.По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, комплексная модернизация транспорта, которая проводится сейчас в регионе, нужна для перехода на принципиально новый единый стандарт качества транспортного обслуживания."Мы уже приступили к практической реализации мероприятий. На данном этапе новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным маршрутам в Ярославле и Ярославском районе в рамках переданных на уровень области полномочий, а также работу автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. В перспективе этот опыт планируется распространить и на другие городские округа и районы", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.Учредителем новой структуры выступает региональный департамент транспорта.Как уточнили в департаменте, учреждение "Организатор перевозок Ярославской области" определено государственным заказчиком: оно будет вести подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов, применять штрафы в случае нарушений, а также заниматься контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов.
https://ria.ru/20221123/dorogi-1833770166.html
https://ria.ru/20221210/puteshestviya-1837412237.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837409732_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_026c09d063ea9e3b98ef39234798454d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
16:54 13.12.2022
 
В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок

Единый оператор пассажирских перевозок появится в Ярославской области

© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании в регионе единого оператора пассажирских перевозок, сообщает областное правительство.
"Губернатор Михаил Евраев подписал постановление о создании государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области". Новая структура станет единым региональным оператором работы по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования", - говорится в сообщении.
Вид на старую часть города Ярославль - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 19:09Ярославская область
В Ярославской области отремонтировали более 80 километров дорог
По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, комплексная модернизация транспорта, которая проводится сейчас в регионе, нужна для перехода на принципиально новый единый стандарт качества транспортного обслуживания.
"Мы уже приступили к практической реализации мероприятий. На данном этапе новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным маршрутам в Ярославле и Ярославском районе в рамках переданных на уровень области полномочий, а также работу автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. В перспективе этот опыт планируется распространить и на другие городские округа и районы", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.
Учредителем новой структуры выступает региональный департамент транспорта.
Как уточнили в департаменте, учреждение "Организатор перевозок Ярославской области" определено государственным заказчиком: оно будет вести подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов, применять штрафы в случае нарушений, а также заниматься контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов.
Село Вятское. Дома на набережной - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 08:00Туризм
Ешь варенье из огурца и меняй профессию. Выходные в Ярославской области
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала