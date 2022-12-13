https://ria.ru/20221213/yaroslavl-1838398494.html

В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок

В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок - РИА Новости, 13.12.2022

В Ярославской области создадут единый оператор пассажирских перевозок

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании в регионе единого оператора пассажирских перевозок, сообщает областное... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:54

2022-12-13T16:54

2022-12-13T16:54

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании в регионе единого оператора пассажирских перевозок, сообщает областное правительство."Губернатор Михаил Евраев подписал постановление о создании государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области". Новая структура станет единым региональным оператором работы по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования", - говорится в сообщении.По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, комплексная модернизация транспорта, которая проводится сейчас в регионе, нужна для перехода на принципиально новый единый стандарт качества транспортного обслуживания."Мы уже приступили к практической реализации мероприятий. На данном этапе новая структура будет координировать работу автомобильного и электротранспорта по муниципальным маршрутам в Ярославле и Ярославском районе в рамках переданных на уровень области полномочий, а также работу автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам. В перспективе этот опыт планируется распространить и на другие городские округа и районы", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.Учредителем новой структуры выступает региональный департамент транспорта.Как уточнили в департаменте, учреждение "Организатор перевозок Ярославской области" определено государственным заказчиком: оно будет вести подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов, применять штрафы в случае нарушений, а также заниматься контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов.

https://ria.ru/20221123/dorogi-1833770166.html

https://ria.ru/20221210/puteshestviya-1837412237.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, михаил евраев