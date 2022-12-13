https://ria.ru/20221213/yaponiya-1838425598.html

У побережья Японии произошло землетрясение

У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.12.2022

У побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:12

2022-12-13T18:12

2022-12-13T18:13

в мире

япония

окинава

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.По его данным, толчки были зафиксированы в 23.25 по местному времени (17.25 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под поверхностью земли.На островах к северу от префектуры Окинава ощущались толчки до четырех баллов.Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20221212/ieroglif-1837961548.html

япония

окинава

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в мире, япония, окинава