https://ria.ru/20221213/yaponiya-1838425598.html
У побережья Японии произошло землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.12.2022
У побережья Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:12
2022-12-13T18:12
2022-12-13T18:13
в мире
япония
окинава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.По его данным, толчки были зафиксированы в 23.25 по местному времени (17.25 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под поверхностью земли.На островах к северу от префектуры Окинава ощущались толчки до четырех баллов.Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20221212/ieroglif-1837961548.html
япония
окинава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, окинава
18:12 13.12.2022 (обновлено: 18:13 13.12.2022)
У побережья Японии произошло землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0