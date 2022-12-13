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Мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила
Мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила - РИА Новости, 13.12.2022
Мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила
Мощность каждого из двух взрывов на мосту в Мелитополе составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:08
2022-12-13T18:08
2022-12-13T18:15
специальная военная операция на украине
происшествия
евгений балицкий
мелитополь
запорожская область
константиновка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Мощность каждого из двух взрывов на мосту в Мелитополе составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Мост в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка был подорван в ночь на вторник - прозвучало два мощных взрыва. По данным властей, работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение приостановлено. Строители начали возводить обходную дорогу."По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, диверсия никак не повлияла на движение грузов и не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона, стратегического значения мост не имел."Это очередной бездумный террористический акт, направленный на мирных граждан. Мост служит переправой через русло реки Молочная для пешеходов и автомобилей. Сейчас идут следственные мероприятия, лица, причастные к диверсии, устанавливаются и будут наказаны по всей строгости закона", - подчеркнул Балицкий.
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Кадры с места взрыва у моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя
Мост в селе Константиновка в пригороде Мелитополя поврежден, предварительно, у опоры заложили взрывчатку. Движение по мосту пока приостановлено - мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщили власти региона РИА Новости.
2022-12-13T18:08
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PT0M09S
РИА Новости
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происшествия, евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Евгений Балицкий, Мелитополь, Запорожская область, Константиновка
18:08 13.12.2022 (обновлено: 18:15 13.12.2022)
Мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила
Балицкий: мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости.
Мощность каждого из двух взрывов на мосту в Мелитополе составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил
врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Мост в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка был подорван в ночь на вторник - прозвучало два мощных взрыва. По данным властей, работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение приостановлено. Строители начали возводить обходную дорогу.
"По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, диверсия никак не повлияла на движение грузов и не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона, стратегического значения мост не имел.
"Это очередной бездумный террористический акт, направленный на мирных граждан. Мост служит переправой через русло реки Молочная для пешеходов и автомобилей. Сейчас идут следственные мероприятия, лица, причастные к диверсии, устанавливаются и будут наказаны по всей строгости закона", - подчеркнул Балицкий.