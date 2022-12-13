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Мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила

Мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила - РИА Новости, 13.12.2022

Мощность взрывов на мосту в Мелитополе составила до 20 килограммов тротила

Мощность каждого из двух взрывов на мосту в Мелитополе составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:08

2022-12-13T18:08

2022-12-13T18:15

специальная военная операция на украине

происшествия

евгений балицкий

мелитополь

запорожская область

константиновка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Мощность каждого из двух взрывов на мосту в Мелитополе составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Мост в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка был подорван в ночь на вторник - прозвучало два мощных взрыва. По данным властей, работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение приостановлено. Строители начали возводить обходную дорогу."По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, диверсия никак не повлияла на движение грузов и не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона, стратегического значения мост не имел."Это очередной бездумный террористический акт, направленный на мирных граждан. Мост служит переправой через русло реки Молочная для пешеходов и автомобилей. Сейчас идут следственные мероприятия, лица, причастные к диверсии, устанавливаются и будут наказаны по всей строгости закона", - подчеркнул Балицкий.

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Кадры с места взрыва у моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя Мост в селе Константиновка в пригороде Мелитополя поврежден, предварительно, у опоры заложили взрывчатку. Движение по мосту пока приостановлено - мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщили власти региона РИА Новости. 2022-12-13T18:08 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, константиновка