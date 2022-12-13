https://ria.ru/20221213/vsu-1838340219.html
ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении
ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении - РИА Новости, 13.12.2022
ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении
Российские военные нанесли артиллерийские удары по позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:45
2022-12-13T14:45
2022-12-13T15:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли артиллерийские удары по позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.Кроме того, союзные силы не дали ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении."Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — рассказали в министерстве.При этом киевский режим потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.Неудачными оказались и три контратаки ВСУ на Донецком направлении, где российские войска продолжают наступление, отражая все встречные действия противника. "В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", — уточнили в Минобороны.На Южнодонецком направлении удары российских военных сорвали попытку мотопехотной роты ВСУ выдвинуться на позиции для контратаки. Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка Харьковской области, Георгиевка, Водяное Донецкой Народной Республики и Желтая Круча Запорожской области", — рассказали в министерстве.Кроме того, российские военные поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 172 районах.Помимо этого, Вооруженные силы уничтожили батарею РСЗО и склад боеприпасов ВСУ на контролируемых Киевом территориях ДНР.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html
https://ria.ru/20221213/rszo-1838221653.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
14:45 13.12.2022 (обновлено: 15:39 13.12.2022)
ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении
МО: ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли артиллерийские удары по позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
"Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, союзные силы не дали ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении.
"Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — рассказали в министерстве.
При этом киевский режим потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.
Неудачными оказались и три контратаки ВСУ на Донецком направлении, где российские войска продолжают наступление, отражая все встречные действия противника.
"В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", — уточнили в Минобороны.
На Южнодонецком направлении удары российских военных сорвали попытку мотопехотной роты ВСУ выдвинуться на позиции для контратаки. Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка Харьковской области, Георгиевка, Водяное Донецкой Народной Республики и Желтая Круча Запорожской области", — рассказали в министерстве.
Кроме того, российские военные поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 172 районах.
Помимо этого, Вооруженные силы уничтожили батарею РСЗО и склад боеприпасов ВСУ на контролируемых Киевом территориях ДНР.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.