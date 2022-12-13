https://ria.ru/20221213/vsu-1838340219.html

ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении

ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении - РИА Новости, 13.12.2022

ВС России поразили позиции ВСУ и наемников на Купянском направлении

Российские военные нанесли артиллерийские удары по позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:45

2022-12-13T14:45

2022-12-13T15:39

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865836_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_b39a123b032cca802a00bda3aaf5e0c2.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли артиллерийские удары по позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.Кроме того, союзные силы не дали ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении."Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — рассказали в министерстве.При этом киевский режим потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.Неудачными оказались и три контратаки ВСУ на Донецком направлении, где российские войска продолжают наступление, отражая все встречные действия противника. "В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", — уточнили в Минобороны.На Южнодонецком направлении удары российских военных сорвали попытку мотопехотной роты ВСУ выдвинуться на позиции для контратаки. Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка Харьковской области, Георгиевка, Водяное Донецкой Народной Республики и Желтая Круча Запорожской области", — рассказали в министерстве.Кроме того, российские военные поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 172 районах.Помимо этого, Вооруженные силы уничтожили батарею РСЗО и склад боеприпасов ВСУ на контролируемых Киевом территориях ДНР.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html

https://ria.ru/20221213/rszo-1838221653.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, донецкая народная республика