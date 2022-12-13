https://ria.ru/20221213/vosstanovlenie-1838301267.html

В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом

В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом - РИА Новости, 13.12.2022

В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом

Все, что касается восстановления и налаживания жизни в новых регионах РФ, является абсолютным приоритетом, предстоит большая работа, заявил журналистам... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:14

2022-12-13T13:14

2022-12-13T13:39

россия

дмитрий песков

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Все, что касается восстановления и налаживания жизни в новых регионах РФ, является абсолютным приоритетом, предстоит большая работа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом. И в связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это все объект для весьма-весьма плотного контроля всех ведомств, которые за это отвечают, разумеется", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что предстоит большая работа. Зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых бедствий, отметил Песков. По его словам, речь также идет о существенном износе и недофинансированности этой структуры за последние годы, так как последние восемь лет были тяжелыми для ДНР и ЛНР. Также есть разрушения от "варварских обстрелов, которые по социальной инфраструктуре наносят вооруженные силы Украины"."Поэтому все это нужно будет чинить, развивать и так далее. Это требует и денег, и людских ресурсов. И то, и другое в достаточности имеется", - добавил Песков.

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, политика