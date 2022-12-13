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В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом - РИА Новости, 13.12.2022
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В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом
В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом - РИА Новости, 13.12.2022
В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом
Все, что касается восстановления и налаживания жизни в новых регионах РФ, является абсолютным приоритетом, предстоит большая работа, заявил журналистам... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:14
2022-12-13T13:39
россия
дмитрий песков
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Все, что касается восстановления и налаживания жизни в новых регионах РФ, является абсолютным приоритетом, предстоит большая работа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом. И в связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это все объект для весьма-весьма плотного контроля всех ведомств, которые за это отвечают, разумеется", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что предстоит большая работа. Зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых бедствий, отметил Песков. По его словам, речь также идет о существенном износе и недофинансированности этой структуры за последние годы, так как последние восемь лет были тяжелыми для ДНР и ЛНР. Также есть разрушения от "варварских обстрелов, которые по социальной инфраструктуре наносят вооруженные силы Украины"."Поэтому все это нужно будет чинить, развивать и так далее. Это требует и денег, и людских ресурсов. И то, и другое в достаточности имеется", - добавил Песков.
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россия, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, политика
Россия, Дмитрий Песков, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Политика
13:14 13.12.2022 (обновлено: 13:39 13.12.2022)
 
В Кремле назвали налаживание мирной жизни в новых регионах приоритетом

Песков: вопрос налаживания мирной жизни в новых регионах считается приоритетным

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует разрушения на улице Постышева в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует разрушения на улице Постышева в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СК РФ фиксирует разрушения на улице Постышева в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Все, что касается восстановления и налаживания жизни в новых регионах РФ, является абсолютным приоритетом, предстоит большая работа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом. И в связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это все объект для весьма-весьма плотного контроля всех ведомств, которые за это отвечают, разумеется", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что предстоит большая работа. Зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых бедствий, отметил Песков. По его словам, речь также идет о существенном износе и недофинансированности этой структуры за последние годы, так как последние восемь лет были тяжелыми для ДНР и ЛНР. Также есть разрушения от "варварских обстрелов, которые по социальной инфраструктуре наносят вооруженные силы Украины".
"Поэтому все это нужно будет чинить, развивать и так далее. Это требует и денег, и людских ресурсов. И то, и другое в достаточности имеется", - добавил Песков.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 13:13
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РоссияДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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