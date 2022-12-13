https://ria.ru/20221213/vladivostok-1838244321.html
Во Владивостоке задерживаются рейсы из-за непогоды
Во Владивостоке задерживаются рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 13.12.2022
Во Владивостоке задерживаются рейсы из-за непогоды
Ряд рейсов задержаны в аэропорту Владивостока во вторник по причине противообледенительной обработки, сообщает авиаузел. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:28
2022-12-13T10:28
2022-12-13T10:28
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек — РИА Новости. Ряд рейсов задержаны в аэропорту Владивостока во вторник по причине противообледенительной обработки, сообщает авиаузел."Международный аэропорт Владивосток, несмотря на сложные погодные условия, работает в штатном режиме. Задержаны: S7-5204 в Новосибирск, S7-6340 в Иркутск и SU-1701 в Москву. Рейс HZ-523 в Терней отменен", — уточняют в пресс-службе.Согласно расписанию, также задерживается прибытие самолета из Петропавловска-Камчатского и отправление борта в Советскую Гавань.В связи со сложной обстановкой на дорогах аэропорт просит заранее планировать поездку, а также пользоваться аэроэкспрессом.Накануне вечером во Владивостоке начался дождь, перешедший в снег. Поднялся сильный ветер, похолодало. Утром во вторник осадки прекратились, но образовался гололед и снежный накат.
https://ria.ru/20221211/prava-1837876564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, аэропорт, новости - туризм, туризм, погода
Туризм, Владивосток, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, Погода
Во Владивостоке задерживаются рейсы из-за непогоды
Ряд авиарейсов задержаны во Владивостоке из-за противообледенительной обработки