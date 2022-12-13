https://ria.ru/20221213/vkusno-1838223662.html
"Вкусно — и точка" появится в Абхазии в 2023 году, заявил в торгпредстве
"Вкусно — и точка" появится в Абхазии в 2023 году, заявил в торгпредстве - РИА Новости, 13.12.2022
"Вкусно — и точка" появится в Абхазии в 2023 году, заявил в торгпредстве
Франшиза компании "Вкусно — и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году, заявил РИА Новости торговый... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:00
2022-12-13T08:00
2022-12-13T08:12
экономика
абхазия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Франшиза компании "Вкусно — и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году, заявил РИА Новости торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц."В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет", - сказал Барциц.Такое решение сети, добавил он, вполне логичный вывод из сложившейся ситуации, в которой многие бренды, в том числе McDonald's ушли из России, и было логично предполагать вход этой структуры в дружественные страны на постсоветском пространстве.Небольшая Абхазия год от года принимает все больше туристов и, вероятно, этот тренд будет расти, предположил Барциц, к этому готовится вся республика и, вероятно, такие тенденции будут нарастать.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".
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экономика, абхазия, россия
Экономика, Абхазия, Россия
08:00 13.12.2022 (обновлено: 08:12 13.12.2022)
"Вкусно — и точка" появится в Абхазии в 2023 году, заявил в торгпредстве
Торгпред Абхазии в России Барциц: "Вкусно — и точка" появится в Абхазии в 2023 году
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Франшиза компании "Вкусно — и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году, заявил РИА Новости торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.
"В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет", - сказал Барциц.
Такое решение сети, добавил он, вполне логичный вывод из сложившейся ситуации, в которой многие бренды, в том числе McDonald's
ушли из России, и было логично предполагать вход этой структуры в дружественные страны на постсоветском пространстве.
"Многие компании после ухода определенных западных структур - им ничего не мешает осваивать этот инвестиционный рынок, в том числе абхазский, который достаточно либерален в плане законодательства и гибок в плане налоговой политики", - добавил торгпред.
Небольшая Абхазия год от года принимает все больше туристов и, вероятно, этот тренд будет расти, предположил Барциц, к этому готовится вся республика и, вероятно, такие тенденции будут нарастать.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".