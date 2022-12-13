https://ria.ru/20221213/vkontakte-1838326029.html

ВКонтакте обновила партнерскую программу

ВКонтакте обновила партнерскую программу - РИА Новости, 13.12.2022

ВКонтакте обновила партнерскую программу

ВКонтакте анонсировала обновление партнерской программы. Изменения направлены на рост заработка и улучшение условий для создателей контента: снижается порог... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:02

2022-12-13T14:02

2022-12-13T14:02

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МОСКВА 13 дек – РИА Новости. ВКонтакте анонсировала обновление партнерской программы. Изменения направлены на рост заработка и улучшение условий для создателей контента: снижается порог входа для новых и активно растущих сообществ, а соответствие условиям подключения можно будет отслеживать с помощью специального интерфейса. Также теперь программа учитывает истории и клипы при расчете заработка для всех авторов. Начиная с 1 января 2023 года для подключения к программе нужно соответствовать новым условиям: продемонстрировать ежемесячный прирост аудитории не менее чем на 2,5 тысяч активных пользователей и ежемесячный органический охват не менее 30% — все это в течение трех последних месяцев. Или же иметь более 500 тысяч подписчиков. Как и раньше, в обоих случаях важно, чтобы сообщество было открытым и соответствовало правилам программы.Если сообщество соответствует условиям, то после автоматической проверки у администраторов появится кнопка "Подать заявку на подключение к партнёрской программе". В случае, если страница ещё не была подключена к партнёрской программе, кнопка появится в разделе "Монетизация".С 1 января при подключении к программе все новые сообщества ВКонтакте будут проверяться на соответствие новым условиям. У тех, кто уже участвует в партнёрской программе, появится специальный раздел в интерфейсе кабинета Social Centrum — в котором администратор сообщества сможет узнать, насколько паблик отвечает новым правилам. Для тех сообществ, которые уже подключены к программе, будет время на перестройку под новые критерии: для них они вступают в силу с 1 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221205/vkontakte-1836374743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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