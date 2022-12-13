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Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде
Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде - РИА Новости, 13.12.2022
Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде
Сильный снег и ветер ожидаются в среду и в ночь на четверг, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T04:04
2022-12-13T04:04
2022-12-13T04:26
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильный снег и ветер ожидаются в среду и в ночь на четверг, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В среду температурный фон будет ближе к норме… Сильный снег прогнозируется, особенно ночью. Это хорошо, с одной стороны, потому что гололедицы будет меньше. После такого понижения температуры снег ее минимизирует, но, поскольку действительно снег сильный и ветер от 5 до 10 метров в секунду, прогнозируются заносы на дорогах", - сказал РИА Новости Вильфанд.
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общество, роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Москва, Россия, Гидрометцентр
04:04 13.12.2022 (обновлено: 04:26 13.12.2022)
Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде
Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном снеге и заносах на дорогах в среду