https://ria.ru/20221213/vilfand-1838217345.html

Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде

Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде - РИА Новости, 13.12.2022

Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде

Сильный снег и ветер ожидаются в среду и в ночь на четверг, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T04:04

2022-12-13T04:04

2022-12-13T04:26

общество

роман вильфанд

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гидрометцентр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сильный снег и ветер ожидаются в среду и в ночь на четверг, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В среду температурный фон будет ближе к норме… Сильный снег прогнозируется, особенно ночью. Это хорошо, с одной стороны, потому что гололедицы будет меньше. После такого понижения температуры снег ее минимизирует, но, поскольку действительно снег сильный и ветер от 5 до 10 метров в секунду, прогнозируются заносы на дорогах", - сказал РИА Новости Вильфанд.

https://ria.ru/20221212/moskva-1838045709.html

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общество, роман вильфанд, москва, россия, гидрометцентр