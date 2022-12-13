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ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
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ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине, пишут СМИ
ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине, пишут СМИ
Страны ЕС в понедельник согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее, пишет издание Politico. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T02:52
2022-12-13T02:55
в мире
виктор орбан
петер сийярто
венгрия
будапешт
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Страны ЕС в понедельник согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее, пишет издание Politico.Ранее в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В понедельник европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.Европейские государства также одобрили план по выделению Венгрии 5,8 миллиарда евро из средств, выделяемых странам Евросоюза на восстановление после пандемии коронавируса, при условии, что Будапешт завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции перед получением этих средств.Ожидается, что решение будет официально закреплено в ходе письменной процедуры, которая завершится в среду.Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.Впоследствии Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжала блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838213015.html
https://ria.ru/20221212/vengriya-1838195642.html
https://ria.ru/20221212/demarsh-1838207986.html
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в мире, виктор орбан, петер сийярто, венгрия, будапешт, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Венгрия, Будапешт, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
02:52 13.12.2022 (обновлено: 02:55 13.12.2022)
 
ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине, пишут СМИ

Politico: страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии в размере 6,3 миллиарда евро

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Страны ЕС в понедельник согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее, пишет издание Politico.
Ранее в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В понедельник европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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ЕС выделит Украине в 2023 году 18 миллиардов евро
Европейские государства также одобрили план по выделению Венгрии 5,8 миллиарда евро из средств, выделяемых странам Евросоюза на восстановление после пандемии коронавируса, при условии, что Будапешт завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции перед получением этих средств.
Ожидается, что решение будет официально закреплено в ходе письменной процедуры, которая завершится в среду.
Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
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В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"
Впоследствии Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжала блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
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