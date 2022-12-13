https://ria.ru/20221213/vena-1838225866.html

Участники круглого стола в Вене пожелали Путину выдержки

Участники круглого стола в Вене пожелали Путину выдержки - РИА Новости, 13.12.2022

Участники круглого стола в Вене пожелали Путину выдержки

Участники круглого стола в Вене призвали к организации мирной конференции по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и пожелали российскому президенту РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:28

2022-12-13T08:28

2022-12-13T08:28

в мире

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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Участники круглого стола в Вене призвали к организации мирной конференции по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и пожелали российскому президенту Владимиру Путину сохранять выдержку. Мероприятие прошло в понедельник вечером, оно было организовано Внепартийной платформой за мир и нейтралитет при непосредственном участии бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.Участники обсуждения указали на исторические предпосылки для специальной военной операции России на Украине, а также на актуальную необходимость скорейшего прекращения огня. За дискуссией наблюдали около 300 гостей, которые часто прерывали выступления ораторов аплодисментами и криками поддержки. В зале также присутствовали представители ОБСЕ, посольства России, Венгрии, бывшие депутаты, региональные политики, общественные деятели и журналисты. Представители Украины, по словам Штрахе, были также приглашены на круглый стол, но отказались от участия."Тема Украины занимает нас всех. Для многих это стало крайне драматическим развитием... Мы хотим покончить с этой драмой. То, что волнует меня и тех людей, которые поддержали это (мероприятие) и сделали это возможным, - это отсутствие явных европейских, громких инициатив о мире. И это пугает", - заявил Штрахе."Эта война и ее предыстория, ее причины... все это широкое поле, для освещения которого... необходимые более подробные дебаты, чем те, что мы можем провести сегодня... Но я точно могу сказать, кто проигрывает. Это... и европейцы, то есть все мы", - заявил участник обсуждения, бывший депутат парламента Австрии от Свободной партии (FPÖ) и бывший депутат Европарламента Андреас Мельцер. Он добавил, что причины сложившейся на Украине ситуации "гораздо сложнее", чем об этом принято публично говорить на Западе, в этой ситуации "услышать другую сторону (российскую - ред.) - этого не происходит вообще"."Нам представлен нарратив, история, которую мы приняли без рефлексий. И каждый, кто это не принял один к одному, выставляется приверженцем (президента РФ Владимира) Путина... Я хотел бы действительно понять Путина. Я хотел бы понять господина (Владимира) Зеленского, понять (президента Турции Тайипа) Эрдогана. В противном случае я не смогу осознать всю сложность ситуации, не говоря уже о том, чтобы предложить возможные решения", - сказал другой участник мероприятия, бывший депутат парламента Австрии, имеющий турецкие корни, Эфгани Донмец.Он подчеркнул, что "единственными победителями" в текущем конфликте стали "оборонные предприятия", а "Украина ведет прокси-войну от имени больших держав" Запада, используется как "тренировочный плацдарм для испытания военных технологий", в то время как "глобальной задачей является ослабление России и стоящего за ней Китая". Между тем простой "расклад сил и военных потенциалов" указывает на то, что "Россию не победить", заявил экс-депутат. В этой связи ЕС должен проводить "собственную эмансипированную политику", направленную на поиск мира с Россией, потому что "мир в Европе возможен только при заключении мира с Россией, а не при полной конфронтации", заявил он.Прекращение эскалации и локализация военных действий на Украине, прекращение поставок западного вооружения Киеву, снятие антироссийских санкций и работа по организации мирных переговоров - все это "соответствует интересам немецкого народа", заявила собравшимся участница встречи, депутат бундестага ФРГ Кристина Баум ("Альтернатива для Германии")."Я часто думала о том, что я надеюсь, что Путину хватит выдержки. Поскольку его постоянно провоцировали. Начиная с расширения НАТО на восток, несмотря на то что ему было это (нерасширение НАТО - ред.) обещано, как следует из опубликованных теперь документов США... Потом... со стороны США было согласовано, что Украину тоже хотят принять (в НАТО). Путин однозначно сказал, что это абсолютная красная линия. Но никто не принимал его всерьез... Я давно думала о том, как долго он позволит так обращаться с собой", - заявила немецкий парламентарий, подчеркнув, что начало военной операции на Украине "не стало для меня сюрпризом"."Предсказание о том, что мы в следующем году не увидим конца войне и через два года, возможно, тоже, не оторвано от реальности с точки зрения общей военной ситуации", - заявил участник дискуссии, бывший депутат парламента Австрии Петер Фихтенбауэр, добавив, что "мирная конференция (по Украине - ред.) все же состоится, это не нуждается в доказательствах". Он напомнил о нейтралитете Австрии, которая также имеет необходимый опыт и экспертизу для организации такого рода переговоров, "возможно, это был бы путь", сказал Фихтенбауэр."Война, конечно, это плохо. Но нужно задать вопрос о роли Украины в общем концерте российской царской империи... Люди на этой территории назывались малороссами, и Украина не была независимой территорией", - заявил еще один участник круглого стола, бывший депутат ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг в ФРГ Генрих Фихтнер, пошутив про то, что он, как немец, должен теперь разбираться в "дискурсе о военном конфликте", чтобы "иметь возможность аргументировать, почему я не хочу мерзнуть (зимой без газа из России - ред.)".

https://ria.ru/20221213/avstriya-1838214817.html

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

https://ria.ru/20221211/konflikt-1837806751.html

https://ria.ru/20221128/blekaut-1834652589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, австрия, нато, обсе, европарламент, украина, россия