https://ria.ru/20221213/utechka-1838356656.html

Захарова упрекнула Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США

Захарова упрекнула Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США - РИА Новости, 13.12.2022

Захарова упрекнула Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США

Американские СМИ и крупные неправительственные организации молчат о крупном разливе сырой нефти в США, написала в Telegram официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:30

2022-12-13T15:30

2022-12-13T21:29

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американские СМИ и крупные неправительственные организации молчат о крупном разливе сырой нефти в США, написала в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, американские медиа сообщают об аварии дозированно, поскольку это "невыгодно для зеленой повестки"."Кстати, крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде (Greenpeace USA, Greenpeace Canada, Nature Conservancy Canada, WWF, EDF, EICES, FFI, Global Green, IUCN, Birdlife International) тоже молчат", — подчеркнула Захарова.Представитель МИД уточнила, что хотела бы увидеть "разоблачительные статьи" от телеканала CNN, который активен при освещении событий в других странах."Как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? <...> Экология экологией, а политика по расписанию", — добавила она.Как сообщало агентство Рейтер, в прошлую пятницу произошла масштабная утечка на крупном нефтепроводе Keystone. В результате более 14 тысяч баррелей сырья попали в ручей в американском штате Канзас. По информации агентства, это крупнейший разлив нефти в стране за почти десятилетие.Keystone — трубопроводная система протяженностью более четырех тысяч километров, играющая важную роль в поставках нефти из Канады в Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823282088.html

https://ria.ru/20221126/neft-1834493746.html

сша

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в мире, мария захарова, сша, россия, канзас, keystone, всемирный фонд дикой природы, edf