https://ria.ru/20221213/utechka-1838356656.html
Захарова упрекнула Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США
Захарова упрекнула Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США - РИА Новости, 13.12.2022
Захарова упрекнула Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США
Американские СМИ и крупные неправительственные организации молчат о крупном разливе сырой нефти в США, написала в Telegram официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:30
2022-12-13T15:30
2022-12-13T21:29
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американские СМИ и крупные неправительственные организации молчат о крупном разливе сырой нефти в США, написала в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, американские медиа сообщают об аварии дозированно, поскольку это "невыгодно для зеленой повестки"."Кстати, крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде (Greenpeace USA, Greenpeace Canada, Nature Conservancy Canada, WWF, EDF, EICES, FFI, Global Green, IUCN, Birdlife International) тоже молчат", — подчеркнула Захарова.Представитель МИД уточнила, что хотела бы увидеть "разоблачительные статьи" от телеканала CNN, который активен при освещении событий в других странах."Как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? <...> Экология экологией, а политика по расписанию", — добавила она.Как сообщало агентство Рейтер, в прошлую пятницу произошла масштабная утечка на крупном нефтепроводе Keystone. В результате более 14 тысяч баррелей сырья попали в ручей в американском штате Канзас. По информации агентства, это крупнейший разлив нефти в стране за почти десятилетие.Keystone — трубопроводная система протяженностью более четырех тысяч километров, играющая важную роль в поставках нефти из Канады в Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823282088.html
https://ria.ru/20221126/neft-1834493746.html
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в мире, мария захарова, сша, россия, канзас, keystone, всемирный фонд дикой природы, edf
В мире, Мария Захарова, США, Россия, Канзас, Keystone, Всемирный фонд дикой природы, EDF
15:30 13.12.2022 (обновлено: 21:29 13.12.2022)
Захарова упрекнула Запад в умалчивании об экологической катастрофе в США
Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание аварии на нефтепроводе Keystone в США
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Американские СМИ и крупные неправительственные организации молчат о крупном разливе сырой нефти в США, написала
в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? <...> А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия? <...> В самом центре американского континента прямо по фермам и местным водоемам текут буквально реки сырой нефти из-за разлива", — отметила дипломат.
По ее словам, американские медиа сообщают об аварии дозированно, поскольку это "невыгодно для зеленой повестки".
"Кстати, крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде (Greenpeace USA, Greenpeace Canada, Nature Conservancy Canada, WWF, EDF, EICES, FFI, Global Green, IUCN, Birdlife International) тоже молчат", — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД уточнила, что хотела бы увидеть "разоблачительные статьи" от телеканала CNN, который активен при освещении событий в других странах.
"Как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? <...> Экология экологией, а политика по расписанию", — добавила она.
Как сообщало агентство Рейтер, в прошлую пятницу произошла масштабная утечка на крупном нефтепроводе Keystone
. В результате более 14 тысяч баррелей сырья попали в ручей в американском штате Канзас
. По информации агентства, это крупнейший разлив нефти в стране за почти десятилетие.
Keystone — трубопроводная система протяженностью более четырех тысяч километров, играющая важную роль в поставках нефти из Канады
в Соединенные Штаты
.