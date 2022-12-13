https://ria.ru/20221213/upts-1838217800.html

СБУ несколько лет угрожала УПЦ уголовными статьями

СБУ несколько лет угрожала УПЦ уголовными статьями - РИА Новости, 13.12.2022

СБУ несколько лет угрожала УПЦ уголовными статьями

Служба безопасности Украины в течение нескольких лет после переворота 2014 года вела работу по запугиванию священников канонической Украинской православной... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T04:22

2022-12-13T04:22

2022-12-13T04:22

религия

александр черненко

украина

херсонская область

россия

служба безопасности украины

московский патриархат

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины в течение нескольких лет после переворота 2014 года вела работу по запугиванию священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), угрожая уголовными статьями и пытаясь привить им свое понимание "патриотизма", свидетельствуют секретные документы управления СБУ по Херсонской области, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Сотрудники СБУ при бегстве из населенных пунктов Херсонской области после начала спецоперации РФ бросили значительную часть секретных архивов. Среди брошенных документов оказались рапорты старшего лейтенанта СБУ О.П. Паламарчука о проведении "профилактических мероприятий" в Свято-Духовском Кафедральном Соборе и Екатерининском Соборе в Херсоне в январе и апреле 2016 года.Паламарчук под предлогом проверки бдительности персонала церкви посещал храмы и занимался запугиванием священнослужителей, угрожая применением статей УК Украины, предусматривающих наказание за преступления против национальной безопасности, называя свои действия по запугиванию духовенства "формированием ответственности за свои поступки". Отчеты написаны в январе и апреле 2016 года на имя начальника Херсонского областного управления СБУ Дмитрия Ярмака, а также врио начальника того же управления Александра Черненко."С целью формирования ощущения ответственности за свои поступки среди духовенства и персонала церкви их внимание было акцентировано на ряде статей и санкций, предусмотренных действующим Уголовным кодексом Украины за преступления против основ национальной безопасности, гражданской безопасности, мира и человечества (статьи 109, 110, 113, 258, 447 УК Украины)", - отчитался Паламарчук.Старший лейтенант, по его словам, также приводил примеры "героизма" ряда херсонцев, участвовавших в карательных операциях в Донбассе, так называемой "АТО", чтобы "привить ощущение патриотизма" священникам.Для запугивания священнослужителей Паламарчук рассказывал им об "успехах СБ Украины в Херсонской области в вопросах борьбы с сепаратизмом и иной антиконституционный деятельностью отдельных групп и лиц".Несмотря на то что документы составлены с разницей в три месяца на разных руководителей, они текстуально совпадают в значительной части. Также очень близки по тексту фрагменты, в которых Паламарчук описывает, как "с целью обоснованного усвоения материала" оставлял в Екатерининском и Свято-Духовском соборах пакеты, имитирующие взрывное устройство.Согласно отчетам, Паламарчук остался доволен результатом своей работы, посчитав, что его лекции священнослужителям "позитивно повлияли на формирование единого мнения относительно единения суверенной Украины".В конце ноября 2022 года СБУ крайне ужесточила действия против украинской православной церкви.СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ . В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221212/upts-1838139293.html

https://ria.ru/20221210/upts-1837740835.html

https://ria.ru/20221207/upts-1836977087.html

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александр черненко, украина, херсонская область , россия, служба безопасности украины, московский патриархат