16:31 13.12.2022 (обновлено: 21:39 13.12.2022)
В США признали неприятную правду об украинских беженцах
Foreign Policy: ЕС помогает украинским беженцам в ущерб бедным странам Азии и Африки
© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поток украинских беженцев в Европу привел к сокращению помощи нуждающимся странам Азии и Африки, пишет обозреватель Анчал Вохра в статье для журнала Foreign Policy.
"Украинцам оказали помощь за счет миллионов других людей по всему миру, зависящих от Запада в сфере продовольствия, базового медицинского обслуживания и образования", — пояснила она.
По словам журналистки, более 300 миллионов человек, половина из которых дети, отчаянно нуждаются в помощи, но из-за украинских беженцев они отошли на второй план. Сокращение поддержки происходит в тот момент, когда условия жизни уязвимых слоев населения еще больше ухудшились из-за изменений климата и резкого роста цен, добавила Вохра.
"В этом году Сирия, Эфиопия, Венесуэла и Демократическая Республика Конго не получили даже половины запрашиваемой ими помощи. <...> Украине при этом предоставили финансирование в рекордно короткие сроки", — подытожила обозреватель.
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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов беженцев с Украины.
Россия начала военную операцию 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
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