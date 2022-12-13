https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html

В США признали неприятную правду об украинских беженцах

В США признали неприятную правду об украинских беженцах - РИА Новости, 13.12.2022

В США признали неприятную правду об украинских беженцах

Поток украинских беженцев в Европу привел к сокращению помощи нуждающимся странам Азии и Африки, пишет обозреватель Анчал Вохра в статье для журнала Foreign... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:31

2022-12-13T16:31

2022-12-13T21:39

в мире

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беженцы

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поток украинских беженцев в Европу привел к сокращению помощи нуждающимся странам Азии и Африки, пишет обозреватель Анчал Вохра в статье для журнала Foreign Policy."Украинцам оказали помощь за счет миллионов других людей по всему миру, зависящих от Запада в сфере продовольствия, базового медицинского обслуживания и образования", — пояснила она.По словам журналистки, более 300 миллионов человек, половина из которых дети, отчаянно нуждаются в помощи, но из-за украинских беженцев они отошли на второй план. Сокращение поддержки происходит в тот момент, когда условия жизни уязвимых слоев населения еще больше ухудшились из-за изменений климата и резкого роста цен, добавила Вохра."В этом году Сирия, Эфиопия, Венесуэла и Демократическая Республика Конго не получили даже половины запрашиваемой ими помощи. <...> Украине при этом предоставили финансирование в рекордно короткие сроки", — подытожила обозреватель.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов беженцев с Украины.Россия начала военную операцию 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html

https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html

https://ria.ru/20221208/bezhentsy-1837097230.html

украина

европа

азия

африка

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