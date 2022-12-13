https://ria.ru/20221213/ukraina-1838419780.html
Глава Сенегала заявил, что призывал Зеленского согласиться прекратить огонь
Глава Сенегала заявил, что призывал Зеленского согласиться прекратить огонь - РИА Новости, 13.12.2022
Глава Сенегала заявил, что призывал Зеленского согласиться прекратить огонь
Председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл рассказал, что призывал Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и стремиться к миру,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:51
2022-12-13T17:51
2022-12-13T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
африканский союз
сенегал
россия
маки салл
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл рассказал, что призывал Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и стремиться к миру, отметил, что обвинения в адрес России не решат проблему."С президентом Зеленским я долго говорил (на прошлой неделе) об (инициативе) "Зерно с Украины". Мы сказали ему: "Это прекрасно. Мы продолжим работать с вами. Но говорите, договоритесь о прекращении огня, стремитесь к миру". В конце концов, заявление о том, что Россия виновата, не решает проблему", - заявил Салл в интервью газете New York Times в четверг. Текст интервью опубликован во вторник.По его словам, последствия конфликта сказываются на уровне жизни в регионе, на ценах на углеводороды, нефть, продукты питания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Глава Сенегала заявил, что призывал Зеленского согласиться прекратить огонь
Глава Афросоюза Салл заявил, что призывал Зеленского согласиться на прекращение огня