https://ria.ru/20221213/ukraina-1838406943.html

"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине

"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине - РИА Новости, 13.12.2022

"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине

Вашингтон вразрез с официальной риторикой о том, что Украина должна сама определять собственное будущее, постепенно подталкивает Владимира Зеленского к идее... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:13

2022-12-13T17:13

2022-12-13T21:35

в мире

владимир зеленский

энтони блинкен

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украина

россия

нато

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вашингтон вразрез с официальной риторикой о том, что Украина должна сама определять собственное будущее, постепенно подталкивает Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Москвой, пишет обозреватель The American Conservative Тед Снайдер."Государственный секретарь США Энтони Блинкен повторяет американскую мантру: "Ничего об Украине без Украины". Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига", — говорится в статье.По мнению автора, сначала администрация президента США Джо Байдена перешла к подталкиванию Киева к переговорам. После западные чиновники начали предлагать Зеленскому пойти на компромисс. А затем украинского лидера ждал "настоящий сюрприз": в Белом доме объяснили, что заявления о "территориальной целостности" страны "могут быть свободно интерпретированы"."Если это так, значит, США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня", — добавил он.Снайдер предположил, что по условиям предложенной Вашингтоном сделки Россия якобы "оставит себе Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта", а окончательный их статус будет обсуждаться позднее. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что статус вошедших в состав России территорий пересмотру не подлежит.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что Россия согласна с утверждением госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что итогом разрешения ситуации на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.Путин ранее заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html

https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

сша

украина

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, энтони блинкен, сша, украина, россия, нато