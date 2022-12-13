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"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине - РИА Новости, 13.12.2022
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"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине
"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине - РИА Новости, 13.12.2022
"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине
Вашингтон вразрез с официальной риторикой о том, что Украина должна сама определять собственное будущее, постепенно подталкивает Владимира Зеленского к идее... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:13
2022-12-13T21:35
в мире
владимир зеленский
энтони блинкен
сша
украина
россия
нато
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вашингтон вразрез с официальной риторикой о том, что Украина должна сама определять собственное будущее, постепенно подталкивает Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Москвой, пишет обозреватель The American Conservative Тед Снайдер."Государственный секретарь США Энтони Блинкен повторяет американскую мантру: "Ничего об Украине без Украины". Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига", — говорится в статье.По мнению автора, сначала администрация президента США Джо Байдена перешла к подталкиванию Киева к переговорам. После западные чиновники начали предлагать Зеленскому пойти на компромисс. А затем украинского лидера ждал "настоящий сюрприз": в Белом доме объяснили, что заявления о "территориальной целостности" страны "могут быть свободно интерпретированы"."Если это так, значит, США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня", — добавил он.Снайдер предположил, что по условиям предложенной Вашингтоном сделки Россия якобы "оставит себе Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта", а окончательный их статус будет обсуждаться позднее. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что статус вошедших в состав России территорий пересмотру не подлежит.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что Россия согласна с утверждением госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что итогом разрешения ситуации на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.Путин ранее заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838353719.html
https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html
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в мире, владимир зеленский, энтони блинкен, сша, украина, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, США, Украина, Россия, НАТО
17:13 13.12.2022 (обновлено: 21:35 13.12.2022)
 
"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине

TAC: США толкают Киев на территориальные уступки в вероятных переговорах с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вашингтон вразрез с официальной риторикой о том, что Украина должна сама определять собственное будущее, постепенно подталкивает Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Москвой, пишет обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен повторяет американскую мантру: "Ничего об Украине без Украины". Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига", — говорится в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны
По мнению автора, сначала администрация президента США Джо Байдена перешла к подталкиванию Киева к переговорам. После западные чиновники начали предлагать Зеленскому пойти на компромисс. А затем украинского лидера ждал "настоящий сюрприз": в Белом доме объяснили, что заявления о "территориальной целостности" страны "могут быть свободно интерпретированы".
"Если это так, значит, США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня", — добавил он.
Снайдер предположил, что по условиям предложенной Вашингтоном сделки Россия якобы "оставит себе Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта", а окончательный их статус будет обсуждаться позднее. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что статус вошедших в состав России территорий пересмотру не подлежит.
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 16:31
В США признали неприятную правду об украинских беженцах
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что Россия согласна с утверждением госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что итогом разрешения ситуации на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
Путин ранее заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
 
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