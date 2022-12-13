17:13 13.12.2022 (обновлено: 21:35 13.12.2022)
"Сюрприз для Зеленского". В США заговорили о смене стратегии по Украине
TAC: США толкают Киев на территориальные уступки в вероятных переговорах с Россией
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вашингтон вразрез с официальной риторикой о том, что Украина должна сама определять собственное будущее, постепенно подталкивает Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Москвой, пишет обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен повторяет американскую мантру: "Ничего об Украине без Украины". Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига", — говорится в статье.
По мнению автора, сначала администрация президента США Джо Байдена перешла к подталкиванию Киева к переговорам. После западные чиновники начали предлагать Зеленскому пойти на компромисс. А затем украинского лидера ждал "настоящий сюрприз": в Белом доме объяснили, что заявления о "территориальной целостности" страны "могут быть свободно интерпретированы".
"Если это так, значит, США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня", — добавил он.
Снайдер предположил, что по условиям предложенной Вашингтоном сделки Россия якобы "оставит себе Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта", а окончательный их статус будет обсуждаться позднее. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что статус вошедших в состав России территорий пересмотру не подлежит.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что Россия согласна с утверждением госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что итогом разрешения ситуации на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
Путин ранее заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
12 декабря, 08:00США планируют полномасштабную войну с Россией