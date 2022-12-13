https://ria.ru/20221213/ukraina-1838395079.html

Макрон и Зеленский обсудили мирный план по Украине

Макрон и Зеленский обсудили мирный план по Украине - РИА Новости, 13.12.2022

Макрон и Зеленский обсудили мирный план по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Зеленским его мирный план по Украине, сообщила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:48

2022-12-13T16:48

2022-12-13T17:06

в мире

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катрин колонна

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Зеленским его мирный план по Украине, сообщила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна."Президент Республики и президент Зеленский провели долгий разговор в воскресенье утром. В частности, они обсудили мирный план Зеленского, представленный в рамках G20…Они обсудили его условия", - сказала Колонна на пресс-конференции по итогам международной конференции по поддержке Украины в Париже.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с Россией.Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, план состоял из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".

https://ria.ru/20221213/finpomosch-1838370619.html

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838337177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, катрин колонна, эммануэль макрон, украина, франция, мид франции‎