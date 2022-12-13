https://ria.ru/20221213/ukraina-1838323937.html

Министр обороны Италии назвал препятствия для переговоров о мире на Украине

Министр обороны Италии назвал препятствия для переговоров о мире на Украине - РИА Новости, 13.12.2022

Министр обороны Италии назвал препятствия для переговоров о мире на Украине

Последние решения руководства России не позволяют начать переговоры о достижении справедливого мира на Украине, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:58

2022-12-13T13:58

2022-12-13T14:31

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гуидо крозетто

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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Последние решения руководства России не позволяют начать переговоры о достижении справедливого мира на Украине, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, выступая во вторник в Сенате национального парламента.Крозетто отметил, что действий украинских войск недостаточно, чтобы "Москва отказалась от своих намерений контролировать Донбасс". По его мнению, целью России является "продление конфликта".Министр указал, что в последние дни на Апеннинах возникла "непонятная медийная полемика" относительно продолжения отправки вооружений Киеву. В этой связи он пояснил, что новое правительство Италии лишь продолжило линию своих предшественников на оказание всесторонней помощи Украине. "Мы выбрали путь – выполнять принятые решения", - подчеркнул он.Крозетто также сообщил, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Италии будут по-прежнему засекречены."При предыдущем правительстве содержание декретов о военной помощи было засекречено и природа этих декретов вынудила проводить их через Copasir (парламентский комитет по безопасности республики, заседания которого засекречены – ред.). Когда правительство примет решение о возможном шестом пакете военной помощи, оно будет следовать той же процедуре", - отметил он.Министр обороны подчеркнул, что даже с проведением мирных переговоров отношения с Россией не смогут вернуться в прежнее состояние в быстрые сроки. "Мы должны заставить Россию понять, что этот проект провалился, и для этого мы должны добиться переговоров", - сказал Крозетто, который говорил в парламенте о последнем декрете, предусматривающем продолжение помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооруженийВ марте парламент Италии одобрил первый правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений до конца 2022 года. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Позднее правительство выносило вопрос о поставках оружия Киеву только на заседания Copasir.Правительство Джорджи Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений.Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как сообщила газета Coriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро".Поставки оружия на Украину все менее популярны на Апеннинах. Согласно данным исследования, проведенного в ноябре специализированным институтом Emg, количество итальянцев, выступающих в поддержку оказания военной помощи Украине, снизилось до 36%, тогда как против этого – 41%.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221213/mir-1838305560.html

https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838278153.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838255624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, гуидо крозетто, россия, украина, италия