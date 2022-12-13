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На Украине арестовали мужчину за передачу данных о размещении ВСУ
На Украине арестовали мужчину за передачу данных о размещении ВСУ - РИА Новости, 13.12.2022
На Украине арестовали мужчину за передачу данных о размещении ВСУ
Житель Одессы задержан по подозрению в госизмене, он обвиняется в передаче координат огневых позиций украинских войск, сообщили во вторник в офисе генпрокурора... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:35
2022-12-13T13:35
2022-12-13T13:35
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Житель Одессы задержан по подозрению в госизмене, он обвиняется в передаче координат огневых позиций украинских войск, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины."При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене. По данным следствия, подозреваемый передавал врагу координаты огневых позиций подразделений ВСУ и других воинских формирований в Одесской области", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, мужчина арестован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
На Украине арестовали мужчину за передачу данных о размещении ВСУ
ГПУ заподозрила в госизмене и арестовала жителя Одессы, передававшего сведения о ВСУ