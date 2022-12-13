https://ria.ru/20221213/ukraina-1838313736.html

На Украине арестовали мужчину за передачу данных о размещении ВСУ

На Украине арестовали мужчину за передачу данных о размещении ВСУ - РИА Новости, 13.12.2022

На Украине арестовали мужчину за передачу данных о размещении ВСУ

Житель Одессы задержан по подозрению в госизмене, он обвиняется в передаче координат огневых позиций украинских войск, сообщили во вторник в офисе генпрокурора... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:35

2022-12-13T13:35

2022-12-13T13:35

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Житель Одессы задержан по подозрению в госизмене, он обвиняется в передаче координат огневых позиций украинских войск, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины."При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене. По данным следствия, подозреваемый передавал врагу координаты огневых позиций подразделений ВСУ и других воинских формирований в Одесской области", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, мужчина арестован.

https://ria.ru/20221129/srok-1834989325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины