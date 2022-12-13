https://ria.ru/20221213/ukraina-1838309365.html

Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину

Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину - РИА Новости, 13.12.2022

Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале призыв Владимира Зеленского направить миссии Еросоюза на РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:26

2022-12-13T13:26

2022-12-13T14:12

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале призыв Владимира Зеленского направить миссии Еросоюза на объекты критической инфраструктуры Украины."Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь", — написал Медведев.Он посоветовал "безотказным европейцам" в этот раз не соглашаться на такую роль.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По оценкам киевских властей, уничтожена уже практически половина украинской энергосистемы. Как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, все крупные электростанции и системы передач в стране получили повреждения.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, евросоюз, дмитрий медведев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр