https://ria.ru/20221213/ukraina-1838309365.html
Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину
Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину - РИА Новости, 13.12.2022
Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале призыв Владимира Зеленского направить миссии Еросоюза на РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:26
2022-12-13T13:26
2022-12-13T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросоюз
дмитрий медведев
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале призыв Владимира Зеленского направить миссии Еросоюза на объекты критической инфраструктуры Украины."Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь", — написал Медведев.Он посоветовал "безотказным европейцам" в этот раз не соглашаться на такую роль.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По оценкам киевских властей, уничтожена уже практически половина украинской энергосистемы. Как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, все крупные электростанции и системы передач в стране получили повреждения.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:26 13.12.2022 (обновлено: 14:12 13.12.2022)
Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину
Медведев: Зеленский хочет создать из миссий ЕС живой щит на энергообъектах Украины