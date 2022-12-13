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О выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838299435.html
О выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи, заявил Песков
О выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2022
О выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи, заявил Песков
О выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:12
2022-12-13T13:22
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. О выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, план состоял из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны"."Я вам только что ответил, об этом не может быть и речи", - сказал Песков.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838224362.html
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украина, безопасность, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:12 13.12.2022 (обновлено: 13:22 13.12.2022)
 
О выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи, заявил Песков

Песков заявил, что о выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. О выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, план состоял из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".
"Я вам только что ответил, об этом не может быть и речи", - сказал Песков.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 08:12Специальная военная операция на Украине
Пушилин назвал фактор, приближающий военное поражение Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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