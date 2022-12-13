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ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838276947.html
ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников
ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников - РИА Новости, 13.12.2022
ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников
Российские спецслужбы в 2022 году задержали на границе сотни украинских националистов и военных преступников, заявил директор ФСБ Александр Бортников на... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:13
2022-12-13T13:31
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
национальный антитеррористический комитет рф
россия
александр бортников
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы в 2022 году задержали на границе сотни украинских националистов и военных преступников, заявил директор ФСБ Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.Также Бортников отметил, что в приграничных регионах страны значительно увеличилось количество "террористических проявлений".По словам директора ФСБ, это связано как с подрывной деятельностью украинских спецслужб, так и с попытками создать законспирированные ячейки международных террористических организаций.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, россия, александр бортников, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Александр Бортников, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:13 13.12.2022 (обновлено: 13:31 13.12.2022)
 
ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников

Глава ФСБ Бортников: на границе России за год задержали более 400 украинских националистов

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы в 2022 году задержали на границе сотни украинских националистов и военных преступников, заявил директор ФСБ Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

"При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности", — говорится в сообщении НАК.

Также Бортников отметил, что в приграничных регионах страны значительно увеличилось количество "террористических проявлений".
По словам директора ФСБ, это связано как с подрывной деятельностью украинских спецслужб, так и с попытками создать законспирированные ячейки международных террористических организаций.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьНациональный антитеррористический комитет РФРоссияАлександр БортниковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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