https://ria.ru/20221213/ukraina-1838276947.html

ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников

ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников - РИА Новости, 13.12.2022

ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников

Российские спецслужбы в 2022 году задержали на границе сотни украинских националистов и военных преступников, заявил директор ФСБ Александр Бортников на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:13

2022-12-13T12:13

2022-12-13T13:31

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

национальный антитеррористический комитет рф

россия

александр бортников

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы в 2022 году задержали на границе сотни украинских националистов и военных преступников, заявил директор ФСБ Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.Также Бортников отметил, что в приграничных регионах страны значительно увеличилось количество "террористических проявлений".По словам директора ФСБ, это связано как с подрывной деятельностью украинских спецслужб, так и с попытками создать законспирированные ячейки международных террористических организаций.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221208/sevastopol-1837122593.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, россия, александр бортников, украина, ситуация в днр и лнр