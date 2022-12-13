12:13 13.12.2022 (обновлено: 13:31 13.12.2022)
ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников
Глава ФСБ Бортников: на границе России за год задержали более 400 украинских националистов
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы в 2022 году задержали на границе сотни украинских националистов и военных преступников, заявил директор ФСБ Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.
"При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности", — говорится в сообщении НАК.
Также Бортников отметил, что в приграничных регионах страны значительно увеличилось количество "террористических проявлений".
По словам директора ФСБ, это связано как с подрывной деятельностью украинских спецслужб, так и с попытками создать законспирированные ячейки международных террористических организаций.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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