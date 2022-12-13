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В США назвали условия прочного мира на Украине - РИА Новости, 13.12.2022
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В США назвали условия прочного мира на Украине
В США назвали условия прочного мира на Украине - РИА Новости, 13.12.2022
В США назвали условия прочного мира на Украине
Конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США, а боевые действия не должны трансформироваться в замороженный конфликт, пишет Уолтер... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:53
2022-12-13T11:08
в мире
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США, а боевые действия не должны трансформироваться в замороженный конфликт, пишет Уолтер Рассел Мид для газеты The Wall Street Journal. "Мы не хотим, чтобы продолжающиеся санкции разрушали мировую экономику. Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в состоянии постоянной войны. Мы хотим, чтобы эта война закончилась договором, а не вооруженным перемирием", — говорится в публикации. Обозреватель призвал администрацию президента США Джо Байдена задуматься о том, какие договоренности должны быть достигнуты между Россией, Западом и Украиной и перечислил несколько условий для прочного мира. По его мнению, достичь мира нужно как можно быстрее, чтобы избежать растущих разрушений для всех сторон. Также он считает, что конфликт должен закончиться таким образом, чтобы стало ясно, что "агрессия России не осталась безнаказанной". Вместе с тем, журналист назвал расширение НАТО ошибкой и призвал выработать новую систему безопасности. Он добавил, что российско-украинский конфликт ни в коем случае не должен закончиться "расчленением Российской Федерации". "Это приведет к хаосу и войне на Кавказе и усилению Китая, а также к распространению ядерного оружия и его компонентов для продажи тому, кто больше заплатит", — пишет обозреватель. В заключении Мид заявил, что достижение всех условий трудная задача и призвал администрацию Байдена готовиться к сложным переговорам с Россией. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838233386.html
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в мире, россия, украина, сша, нато
В мире, Россия, Украина, США, НАТО
10:53 13.12.2022 (обновлено: 11:08 13.12.2022)
 
В США назвали условия прочного мира на Украине

Обозреватель WSJ Мид: конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США

© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США, а боевые действия не должны трансформироваться в замороженный конфликт, пишет Уолтер Рассел Мид для газеты The Wall Street Journal.

"Мы не хотим, чтобы продолжающиеся санкции разрушали мировую экономику. Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в состоянии постоянной войны. Мы хотим, чтобы эта война закончилась договором, а не вооруженным перемирием", — говорится в публикации.
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Обозреватель призвал администрацию президента США Джо Байдена задуматься о том, какие договоренности должны быть достигнуты между Россией, Западом и Украиной и перечислил несколько условий для прочного мира.

По его мнению, достичь мира нужно как можно быстрее, чтобы избежать растущих разрушений для всех сторон.

Также он считает, что конфликт должен закончиться таким образом, чтобы стало ясно, что "агрессия России не осталась безнаказанной".

Вместе с тем, журналист назвал расширение НАТО ошибкой и призвал выработать новую систему безопасности. Он добавил, что российско-украинский конфликт ни в коем случае не должен закончиться "расчленением Российской Федерации".

"Это приведет к хаосу и войне на Кавказе и усилению Китая, а также к распространению ядерного оружия и его компонентов для продажи тому, кто больше заплатит", — пишет обозреватель.

В заключении Мид заявил, что достижение всех условий трудная задача и призвал администрацию Байдена готовиться к сложным переговорам с Россией.

С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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