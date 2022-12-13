https://ria.ru/20221213/ukraina-1838221104.html

В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования

В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования - РИА Новости, 13.12.2022

В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования

США отправили Украине первую партию энергооборудования, пишет Reuters. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T06:49

2022-12-13T06:49

2022-12-13T06:51

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США отправили Украине первую партию энергооборудования, пишет Reuters.Авторы также отметили, что замминистр энергетики США Дэвид Терк организовал в прошлый четверг встречу с энергетическими компаниями для обсуждения вопроса поддержки украинской инфраструктуры.Другой американский политик, имя которого журналисты не назвали, заявил, что оборудование было отправлено с военной базы армии США и что оно составляет часть программы поддержки Украины на сумму 53 миллиона долларов, план которой был утвержден в прошлом месяце.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221207/defitsit-1836931010.html

https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1837979560.html

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в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы рф, нато