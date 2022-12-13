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В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования - РИА Новости, 13.12.2022
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В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования
В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования - РИА Новости, 13.12.2022
В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования
США отправили Украине первую партию энергооборудования, пишет Reuters. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T06:49
2022-12-13T06:51
в мире
сша
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США отправили Украине первую партию энергооборудования, пишет Reuters.Авторы также отметили, что замминистр энергетики США Дэвид Терк организовал в прошлый четверг встречу с энергетическими компаниями для обсуждения вопроса поддержки украинской инфраструктуры.Другой американский политик, имя которого журналисты не назвали, заявил, что оборудование было отправлено с военной базы армии США и что оно составляет часть программы поддержки Украины на сумму 53 миллиона долларов, план которой был утвержден в прошлом месяце.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221207/defitsit-1836931010.html
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в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы рф, нато
В мире, США, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, НАТО
06:49 13.12.2022 (обновлено: 06:51 13.12.2022)
 
В США заявили об отправке Украине первой партии энергооборудования

Reuters: США отправили Украине энергооборудование на сумму 13 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДевушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США отправили Украине первую партию энергооборудования, пишет Reuters.
"Первый транш состоял из энергооборудования на сумму около 13 миллионов долларов", — сообщили обозреватели издания Хамейра Памук и Тимоти Гарднер.
Авторы также отметили, что замминистр энергетики США Дэвид Терк организовал в прошлый четверг встречу с энергетическими компаниями для обсуждения вопроса поддержки украинской инфраструктуры.
Другой американский политик, имя которого журналисты не назвали, заявил, что оборудование было отправлено с военной базы армии США и что оно составляет часть программы поддержки Украины на сумму 53 миллиона долларов, план которой был утвержден в прошлом месяце.
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На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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