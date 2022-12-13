https://ria.ru/20221213/uilan-1838423284.html
В МИД предполагают, что контактов с США по вопросу Уилана не планируется
В МИД предполагают, что контактов с США по вопросу Уилана не планируется - РИА Новости, 13.12.2022
В МИД предполагают, что контактов с США по вопросу Уилана не планируется
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что, по его данным, никаких контактов с США по вопросу об обмене осужденного в РФ за шпионаж американца Пола... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:02
2022-12-13T18:02
2022-12-13T18:11
пол уилан
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что, по его данным, никаких контактов с США по вопросу об обмене осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана не предполагается, однако этим вопросом занимаются спецслужбы, а не МИД.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США и РФ на текущей неделе проведут переговоры о судьбе Уилана. По его словам, контакты пройдут на высоком уровне."Я не знаю, что они имеют ввиду. По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается", - сказал Рябков."У нас эпизодически бывают с американцами контакты по разным линиями и на разных уровнях. Они, конечно, могут любые вопросы ставить, но обменом занимаются люди, которые для этого выделены", - добавил Рябков.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пол уилан, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Пол Уилан, Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
18:02 13.12.2022 (обновлено: 18:11 13.12.2022)
В МИД предполагают, что контактов с США по вопросу Уилана не планируется
Замглавы МИД Рябков заявил, что, по его данным, контактов с США по Уилану не планируется
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что, по его данным, никаких контактов с США по вопросу об обмене осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана не предполагается, однако этим вопросом занимаются спецслужбы, а не МИД.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
сообщил, что США и РФ на текущей неделе проведут переговоры о судьбе Уилана. По его словам, контакты пройдут на высоком уровне.
"Я не знаю, что они имеют ввиду. По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается", - сказал Рябков.
"У нас эпизодически бывают с американцами контакты по разным линиями и на разных уровнях. Они, конечно, могут любые вопросы ставить, но обменом занимаются люди, которые для этого выделены", - добавил Рябков.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.