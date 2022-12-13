https://ria.ru/20221213/uilan-1838423284.html

В МИД предполагают, что контактов с США по вопросу Уилана не планируется

В МИД предполагают, что контактов с США по вопросу Уилана не планируется - РИА Новости, 13.12.2022

В МИД предполагают, что контактов с США по вопросу Уилана не планируется

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что, по его данным, никаких контактов с США по вопросу об обмене осужденного в РФ за шпионаж американца Пола... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:02

2022-12-13T18:02

2022-12-13T18:11

пол уилан

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что, по его данным, никаких контактов с США по вопросу об обмене осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана не предполагается, однако этим вопросом занимаются спецслужбы, а не МИД.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США и РФ на текущей неделе проведут переговоры о судьбе Уилана. По его словам, контакты пройдут на высоком уровне."Я не знаю, что они имеют ввиду. По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается", - сказал Рябков."У нас эпизодически бывают с американцами контакты по разным линиями и на разных уровнях. Они, конечно, могут любые вопросы ставить, но обменом занимаются люди, которые для этого выделены", - добавил Рябков.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20221213/peregovory-1838208716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пол уилан, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире