https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838440904.html
В Приморье пенсионер пришел с повинной и рассказал, что убил сына
В Приморье пенсионер пришел с повинной и рассказал, что убил сына - РИА Новости, 13.12.2022
В Приморье пенсионер пришел с повинной и рассказал, что убил сына
Житель приморского Артема пришел с повинной в правоохранительные органы и рассказал, что убил сына во время ссоры, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:13
2022-12-13T19:13
2022-12-13T19:13
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
артем
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Житель приморского Артема пришел с повинной в правоохранительные органы и рассказал, что убил сына во время ссоры, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.По данным ведомства, 11декабря в доме по улице Лазо в Артеме обнаружили тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, ранами в области головы. СУСК возбудил уголовное дело по статье "убийство " (ч. 1 ст. 105 УК РФ)."В правоохранительные органы обратился отец потерпевшего и сообщил о совершенном преступлении. Он пояснил, что в ночь на 11 декабря 2022 года в ходе конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, взял нож и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего", - говорится в сообщении.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент совершения преступления житель Артема 1956 года рождения был трезв.
https://ria.ru/20221208/pensioner-1837177339.html
https://ria.ru/20221105/sud-1829363984.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, артем, россия, приморский край
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Артем, Россия, Приморский край
В Приморье пенсионер пришел с повинной и рассказал, что убил сына
Пенсионер из приморского Артема пришел с повинной и сообщил, что убил сына во время ссоры