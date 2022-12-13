https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838440904.html

В Приморье пенсионер пришел с повинной и рассказал, что убил сына

В Приморье пенсионер пришел с повинной и рассказал, что убил сына - РИА Новости, 13.12.2022

В Приморье пенсионер пришел с повинной и рассказал, что убил сына

Житель приморского Артема пришел с повинной в правоохранительные органы и рассказал, что убил сына во время ссоры, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:13

2022-12-13T19:13

2022-12-13T19:13

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

артем

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Житель приморского Артема пришел с повинной в правоохранительные органы и рассказал, что убил сына во время ссоры, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.По данным ведомства, 11декабря в доме по улице Лазо в Артеме обнаружили тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, ранами в области головы. СУСК возбудил уголовное дело по статье "убийство " (ч. 1 ст. 105 УК РФ)."В правоохранительные органы обратился отец потерпевшего и сообщил о совершенном преступлении. Он пояснил, что в ночь на 11 декабря 2022 года в ходе конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, взял нож и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего", - говорится в сообщении.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент совершения преступления житель Артема 1956 года рождения был трезв.

https://ria.ru/20221208/pensioner-1837177339.html

https://ria.ru/20221105/sud-1829363984.html

артем

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, артем, россия, приморский край