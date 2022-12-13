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Жителю Нижнего Новгорода дали 12 лет за убийство на празднике - РИА Новости, 13.12.2022
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Жителю Нижнего Новгорода дали 12 лет за убийство на празднике
Жителю Нижнего Новгорода дали 12 лет за убийство на празднике - РИА Новости, 13.12.2022
Жителю Нижнего Новгорода дали 12 лет за убийство на празднике
Житель Нижнего Новгорода осужден на 12 лет колонии строгого режима за убийство лучшей подруги на дне рождения жены, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:27
2022-12-13T12:27
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 12 лет колонии строгого режима за убийство лучшей подруги на дне рождения жены, сообщает СУСК по региону.Следствием и судом установлено, что 3 апреля в квартире дома по улице Веденяпина на дне рождения своей жены мужчина поссорился с ее лучшей подругой. После чего, позвав ее на лестничную площадку, нанес множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления. От полученных ранений 41-летняя женщина скончалась. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).В тот же день мужчина был задержан. Вину в совершении убийства он признал частично. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221212/sud-1838171788.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
12:27 13.12.2022
 
Жителю Нижнего Новгорода дали 12 лет за убийство на празднике

В Нижнем Новгороде суд приговорил мужчину к 12 годам колонии за убийство подруги

© Fotolia / sp4764Наручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Fotolia / sp4764
Наручники. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 12 лет колонии строгого режима за убийство лучшей подруги на дне рождения жены, сообщает СУСК по региону.
Следствием и судом установлено, что 3 апреля в квартире дома по улице Веденяпина на дне рождения своей жены мужчина поссорился с ее лучшей подругой. После чего, позвав ее на лестничную площадку, нанес множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления. От полученных ранений 41-летняя женщина скончалась. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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В тот же день мужчина был задержан. Вину в совершении убийства он признал частично. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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