https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838258603.html
В Сибири мужчина зарезал двух братьев, заступившихся за его бывшую
В Сибири мужчина зарезал двух братьев, заступившихся за его бывшую - РИА Новости, 13.12.2022
В Сибири мужчина зарезал двух братьев, заступившихся за его бывшую
Пьяный дебошир, приехавший "в гости" к бывшей сожительнице в Канском районе Красноярского края, зарезал двух родных братьев, пытавшихся его прогнать, сообщает... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:05
2022-12-13T11:05
2022-12-13T11:37
происшествия
канский район
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Пьяный дебошир, приехавший "в гости" к бывшей сожительнице в Канском районе Красноярского края, зарезал двух родных братьев, пытавшихся его прогнать, сообщает региональный главк СК.Инцидент произошел в минувшее воскресенье, но известно о нем стало только сейчас.По версии следствия, подозреваемый в пьяном виде приехал в дом к бывшей сожительнице в селе Польное, однако женщина не пожелала его впускать и позвонила знакомому с просьбой о помощи. Последний в свою очередь попросил двух приятелей, братьев, прогнать нежеланного гостя.Те приехали на место, и между ними и подозреваемым завязалась драка. В какой-то момент злоумышленник сорвал топором замок на двери в дом, влетел на кухню, взял ножи и в сенях "нанес мужчинам удары в область грудной клетки".Оба погибли на месте. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его в СИЗО. Вскоре ему предъявят обвинение."Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1834957985.html
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происшествия, канский район, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канский район, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:05 13.12.2022 (обновлено: 11:37 13.12.2022)
В Сибири мужчина зарезал двух братьев, заступившихся за его бывшую
В Сибири задержали мужчину, который зарезал двух братьев, заступившихся за его бывшую