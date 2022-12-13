https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838258603.html

В Сибири мужчина зарезал двух братьев, заступившихся за его бывшую

В Сибири мужчина зарезал двух братьев, заступившихся за его бывшую - РИА Новости, 13.12.2022

В Сибири мужчина зарезал двух братьев, заступившихся за его бывшую

Пьяный дебошир, приехавший "в гости" к бывшей сожительнице в Канском районе Красноярского края, зарезал двух родных братьев, пытавшихся его прогнать, сообщает... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:05

2022-12-13T11:05

2022-12-13T11:37

происшествия

канский район

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Пьяный дебошир, приехавший "в гости" к бывшей сожительнице в Канском районе Красноярского края, зарезал двух родных братьев, пытавшихся его прогнать, сообщает региональный главк СК.Инцидент произошел в минувшее воскресенье, но известно о нем стало только сейчас.По версии следствия, подозреваемый в пьяном виде приехал в дом к бывшей сожительнице в селе Польное, однако женщина не пожелала его впускать и позвонила знакомому с просьбой о помощи. Последний в свою очередь попросил двух приятелей, братьев, прогнать нежеланного гостя.Те приехали на место, и между ними и подозреваемым завязалась драка. В какой-то момент злоумышленник сорвал топором замок на двери в дом, влетел на кухню, взял ножи и в сенях "нанес мужчинам удары в область грудной клетки".Оба погибли на месте. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его в СИЗО. Вскоре ему предъявят обвинение."Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1834957985.html

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834824109.html

канский район

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, канский район, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)