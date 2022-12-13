https://ria.ru/20221213/tusur-1838004212.html

Российские ученые разработали комплекс наземного тестирования спутников

Российские ученые разработали комплекс наземного тестирования спутников - РИА Новости, 13.12.2022

Российские ученые разработали комплекс наземного тестирования спутников

Ученые ТУСУРа создали аппаратно-программный комплекс для экспериментальной отработки и испытаний энергопреобразующих комплексов (ЭПК) систем электропитания... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T05:00

2022-12-13T05:00

2022-12-13T05:00

наука

навигатор абитуриента

томский университет систем управления и радиоэлектроники

космос - риа наука

университетская наука

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ученые ТУСУРа создали аппаратно-программный комплекс для экспериментальной отработки и испытаний энергопреобразующих комплексов (ЭПК) систем электропитания автоматических космических аппаратов нового поколения. Комплекс включает в себя не только уникальную аппаратуру, позволяющую проводить наземные испытания ЭПК в автоматическом и полуавтоматическом режимах, но и новейший энергопреобразующий модуль ЭПК, сообщили в Проектном офисе "Приоритет 2030" ТУСУРа.Специалисты рассказали, что проведение полноценных испытаний различных систем космического аппарата является очень трудоемким и дорогостоящим. Поэтому в настоящее время часть экспериментов заменяют моделированием с применением различных математических аппаратов и имитаторов.Однако разработка каждого спутника проводится в соответствии с его назначением и является отдельной опытно-конструкторской работой. Зачастую, отдельные модули различных аппаратов имеют существенные различия, особенно это касается систем электропитания и ЭПК, в частности.Разрабатываемый аппаратно-программный комплекс позволит проводить исследования ЭПК различной конфигурации в автоматическом режиме, что значительно ускорит процесс создания всего космического аппарата.Предложенный учеными модуль ЭПК даст возможность выпускать линейку унифицированных систем энергоснабжения космического аппарата (СЭП) различной мощности. Это не только значительно удешевит разработку, но и снизит массогабаритные показатели.Работы велись с применением специализированных установок, имитирующих первичные источники электрической энергии космического аппарата, современных систем моделирования и проектирования, а также модельно-ориентированного подхода к проектированию. Это позволило обеспечить гибкость и универсальность всего комплекса.Ученый сообщил, что производители спутников и разработчики оборудования для спутниковых систем высоко оценили первые результаты работы новой установки.Работы ведутся в рамках стратегического проекта "Науки о космосе и инжиниринг" программы развития вуза до 2030 года, реализация которой предусмотрена государственной программой Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221119/tusur-1832232045.html

https://ria.ru/20221108/samarskiy_universitet-1829656177.html

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навигатор абитуриента, томский университет систем управления и радиоэлектроники, космос - риа наука, университетская наука, россия, томск