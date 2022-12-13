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Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий - РИА Новости, 13.12.2022
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Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий
Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий - РИА Новости, 13.12.2022
Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки в страну туркменского газа через Каспий. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:48
2022-12-13T18:48
цены на нефть
ильхам алиев
турция
азербайджан
анкара (провинция)
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки в страну туркменского газа через Каспий."Трехсторонний саммит в Туркменистане (с участием лидеров Туркменистана и Азербайджана) направлен, в том числе, и на обсуждение энергетических вопросов. Со мной поедет мой министр энергетики. Участие в этом саммите Ильхама Алиева (президента Азербайджана) также важно, мы вместе обсудим эти вопросы. Мои ожидания состоят в том, чтобы осуществить поставки туркменского газа в нашу страну через Каспий", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Туркмению.
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турция
азербайджан
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цены на нефть, ильхам алиев, турция, азербайджан, анкара (провинция)
Цены на нефть, Ильхам Алиев, Турция, Азербайджан, Анкара (провинция)
18:48 13.12.2022
 
Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий

Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки туркменского газа в Турцию через Каспий

© Фото : TurkStreamПодготовка к строительству "Турецкого потока"
Подготовка к строительству Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : TurkStream
Подготовка к строительству "Турецкого потока". Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки в страну туркменского газа через Каспий.
"Трехсторонний саммит в Туркменистане (с участием лидеров Туркменистана и Азербайджана) направлен, в том числе, и на обсуждение энергетических вопросов. Со мной поедет мой министр энергетики. Участие в этом саммите Ильхама Алиева (президента Азербайджана) также важно, мы вместе обсудим эти вопросы. Мои ожидания состоят в том, чтобы осуществить поставки туркменского газа в нашу страну через Каспий", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Туркмению.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 20:16
В Турции обнаружили новое месторождение нефти
 
Цены на нефтьИльхам АлиевТурцияАзербайджанАнкара (провинция)
 
 
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