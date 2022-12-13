https://ria.ru/20221213/turtsiya-1838433748.html
Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий
Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий - РИА Новости, 13.12.2022
Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки в страну туркменского газа через Каспий. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:48
2022-12-13T18:48
2022-12-13T18:48
цены на нефть
ильхам алиев
турция
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анкара (провинция)
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки в страну туркменского газа через Каспий."Трехсторонний саммит в Туркменистане (с участием лидеров Туркменистана и Азербайджана) направлен, в том числе, и на обсуждение энергетических вопросов. Со мной поедет мой министр энергетики. Участие в этом саммите Ильхама Алиева (президента Азербайджана) также важно, мы вместе обсудим эти вопросы. Мои ожидания состоят в том, чтобы осуществить поставки туркменского газа в нашу страну через Каспий", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Туркмению.
https://ria.ru/20221212/turtsiya-1838186441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, ильхам алиев, турция, азербайджан, анкара (провинция)
Цены на нефть, Ильхам Алиев, Турция, Азербайджан, Анкара (провинция)
Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий
Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки туркменского газа в Турцию через Каспий