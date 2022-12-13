https://ria.ru/20221213/turtsiya-1838433748.html

Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий

Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий - РИА Новости, 13.12.2022

Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки в страну туркменского газа через Каспий. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:48

2022-12-13T18:48

2022-12-13T18:48

цены на нефть

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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки в страну туркменского газа через Каспий."Трехсторонний саммит в Туркменистане (с участием лидеров Туркменистана и Азербайджана) направлен, в том числе, и на обсуждение энергетических вопросов. Со мной поедет мой министр энергетики. Участие в этом саммите Ильхама Алиева (президента Азербайджана) также важно, мы вместе обсудим эти вопросы. Мои ожидания состоят в том, чтобы осуществить поставки туркменского газа в нашу страну через Каспий", - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Туркмению.

https://ria.ru/20221212/turtsiya-1838186441.html

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анкара (провинция)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, ильхам алиев, турция, азербайджан, анкара (провинция)