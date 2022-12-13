https://ria.ru/20221213/turpotok-1838374805.html

Турпоток из России в Азербайджан за шесть месяцев вырос в полтора раза

Турпоток из России в Азербайджан за шесть месяцев вырос в полтора раза - РИА Новости, 13.12.2022

Турпоток из России в Азербайджан за шесть месяцев вырос в полтора раза

Туристический поток из России в Азербайджан в первом полугодии 2022 года вырос в полтора раза, сообщил заместитель министра экономического развития России... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:32

2022-12-13T18:32

2022-12-13T18:32

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Туристический поток из России в Азербайджан в первом полугодии 2022 года вырос в полтора раза, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач."Количество поездок российских граждан в нашу страну увеличилось примерно на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в РФ вырос на 36 процентов", — сказал Вольвач.Он отметил, что важно и дальше наращивать текущие показатели и стремиться к созданию общего туристического пространства между государствами.В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время страны приступят к разработке совместной дорожной карты в сфере туризма.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, азербайджан, россия, турпоток, туристы