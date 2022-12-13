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Турпоток из России в Азербайджан за шесть месяцев вырос в полтора раза - РИА Новости, 13.12.2022
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Туризм
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Турпоток из России в Азербайджан за шесть месяцев вырос в полтора раза
Турпоток из России в Азербайджан за шесть месяцев вырос в полтора раза - РИА Новости, 13.12.2022
Турпоток из России в Азербайджан за шесть месяцев вырос в полтора раза
Туристический поток из России в Азербайджан в первом полугодии 2022 года вырос в полтора раза, сообщил заместитель министра экономического развития России... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:32
2022-12-13T18:32
туризм
новости - туризм
азербайджан
россия
турпоток
туристы
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Туристический поток из России в Азербайджан в первом полугодии 2022 года вырос в полтора раза, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач."Количество поездок российских граждан в нашу страну увеличилось примерно на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в РФ вырос на 36 процентов", — сказал Вольвач.Он отметил, что важно и дальше наращивать текущие показатели и стремиться к созданию общего туристического пространства между государствами.В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время страны приступят к разработке совместной дорожной карты в сфере туризма.
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новости - туризм, азербайджан, россия, турпоток, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Азербайджан, Россия, турпоток, туристы
18:32 13.12.2022
 
Турпоток из России в Азербайджан за шесть месяцев вырос в полтора раза

Минэкономразвития: турпоток из России в Азербайджан в первом полугодии вырос в 1,5 раза

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Туристический поток из России в Азербайджан в первом полугодии 2022 года вырос в полтора раза, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
"Количество поездок российских граждан в нашу страну увеличилось примерно на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в РФ вырос на 36 процентов", — сказал Вольвач.
Он отметил, что важно и дальше наращивать текущие показатели и стремиться к созданию общего туристического пространства между государствами.
В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время страны приступят к разработке совместной дорожной карты в сфере туризма.
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