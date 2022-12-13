https://ria.ru/20221213/tseny-1838461485.html

На Кубани решили сохранить социальные цены на дрова и уголь

На Кубани решили сохранить социальные цены на дрова и уголь - РИА Новости, 13.12.2022

На Кубани решили сохранить социальные цены на дрова и уголь

Депутаты Краснодарского края во вторник сразу в двух чтениях приняли законопроект, предусматривающий возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:33

2022-12-13T21:33

2022-12-13T21:33

краснодарский край

жкх

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края во вторник сразу в двух чтениях приняли законопроект, предусматривающий возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета, это позволит сохранить социальные цены на дрова и уголь, сообщила пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).Уточняется, что депутаты на сессии во вторник обсудили изменения в действующий на Кубани закон о мерах дополнительной соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг. Речь шла о ценах на твердое топливо – дрова и уголь. Эти виды энергоресурсов по-прежнему остаются востребованными в некоторых населенных пунктах региона."Документом, в частности, предусматривается возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета. Это позволит сохранить социальные цены на такое топливо и обеспечить соблюдение предельных индексов в соответствии с Жилищным кодексом РФ", - говорится в сообщении.По итогам рассмотрения законопроект был принят сразу в двух чтениях."Домов с печным отоплением у нас не так много, но они есть, и про их жильцов забывать нельзя. Компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне", - прокомментировал принятое решение председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20221213/byudzhet-1838411725.html

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жкх, краснодарский край