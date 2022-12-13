Рейтинг@Mail.ru
На Кубани решили сохранить социальные цены на дрова и уголь - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20221213/tseny-1838461485.html
На Кубани решили сохранить социальные цены на дрова и уголь
На Кубани решили сохранить социальные цены на дрова и уголь - РИА Новости, 13.12.2022
На Кубани решили сохранить социальные цены на дрова и уголь
Депутаты Краснодарского края во вторник сразу в двух чтениях приняли законопроект, предусматривающий возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:33
2022-12-13T21:33
краснодарский край
жкх
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829234237_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_21c0eea0a4eb83cc1e4b4683b4d7f9eb.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края во вторник сразу в двух чтениях приняли законопроект, предусматривающий возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета, это позволит сохранить социальные цены на дрова и уголь, сообщила пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).Уточняется, что депутаты на сессии во вторник обсудили изменения в действующий на Кубани закон о мерах дополнительной соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг. Речь шла о ценах на твердое топливо – дрова и уголь. Эти виды энергоресурсов по-прежнему остаются востребованными в некоторых населенных пунктах региона."Документом, в частности, предусматривается возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета. Это позволит сохранить социальные цены на такое топливо и обеспечить соблюдение предельных индексов в соответствии с Жилищным кодексом РФ", - говорится в сообщении.По итогам рассмотрения законопроект был принят сразу в двух чтениях."Домов с печным отоплением у нас не так много, но они есть, и про их жильцов забывать нельзя. Компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне", - прокомментировал принятое решение председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20221213/byudzhet-1838411725.html
https://ria.ru/20221213/medpomosch-1838459184.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829234237_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_e10696f2421a27b26e83a95c8fe4ff86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, краснодарский край
Краснодарский край, ЖКХ, Краснодарский край
21:33 13.12.2022
 

На Кубани решили сохранить социальные цены на дрова и уголь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРабота экскаватора на складе угля
Работа экскаватора на складе угля - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа экскаватора на складе угля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края во вторник сразу в двух чтениях приняли законопроект, предусматривающий возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета, это позволит сохранить социальные цены на дрова и уголь, сообщила пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).
Уточняется, что депутаты на сессии во вторник обсудили изменения в действующий на Кубани закон о мерах дополнительной соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг. Речь шла о ценах на твердое топливо – дрова и уголь. Эти виды энергоресурсов по-прежнему остаются востребованными в некоторых населенных пунктах региона.
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 17:26Краснодарский край
Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей
"Документом, в частности, предусматривается возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета. Это позволит сохранить социальные цены на такое топливо и обеспечить соблюдение предельных индексов в соответствии с Жилищным кодексом РФ", - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения законопроект был принят сразу в двух чтениях.
"Домов с печным отоплением у нас не так много, но они есть, и про их жильцов забывать нельзя. Компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне", - прокомментировал принятое решение председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.
Прохожие на одной из улиц в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 21:08Краснодарский край
На Кубани приняли программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
 
Краснодарский крайЖКХКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала