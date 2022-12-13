https://ria.ru/20221213/tsentry-1838333062.html
Для трех районов Алтайского края купят передвижные культурные центры
Для трех районов Алтайского края купят передвижные культурные центры - РИА Новости, 13.12.2022
Для трех районов Алтайского края купят передвижные культурные центры
Передвижные культурные центры купят для трёх районов Алтайского края в следующем году в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:25
2022-12-13T14:25
2022-12-13T14:25
алтайский край
алтайский край
культура
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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Передвижные культурные центры купят для трёх районов Алтайского края в следующем году в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба регионального правительства."Для Алтайского, Рубцовского и Троицкого районов в рамках национального проекта "Культура" в следующем году приобретут передвижные культурные центры. На эти цели направят 23,6 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов", - говорится в сообщении.Передвижной культурный центр или мобильный автоклуб - это не просто обычный транспорт для перевозки творческих коллективов. Автоклубы обладают высокой проходимостью и могут выезжать в удаленные поселения для проведения там культурных мероприятий, они оснащены выдвижной сценой, звуковым и световым оборудованием."В следующем году Алтайский край входит в новое направление национального проекта - это приобретение автоклубов. Результаты конкурса уже подведены. Между территориями шла серьезная борьба, но комиссия учитывала многие показатели. Среди них - количество малых сел в муниципалитете, активность выездной работы в малых селах и многое другое", - цитирует пресс-служба министра культуры Алтайского края Елену Безрукову.
https://ria.ru/20221209/investitsii-1837491300.html
https://ria.ru/20221114/turisty-1831421746.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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алтайский край, культура, россия
Алтайский край, Алтайский край, Культура, Россия
Для трех районов Алтайского края купят передвижные культурные центры
Передвижные культурные центры купят для трех районов Алтайского края в 2023 году
БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости.
Передвижные культурные центры купят для трёх районов Алтайского края в следующем году в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
"Для Алтайского, Рубцовского и Троицкого районов в рамках национального проекта "Культура" в следующем году приобретут передвижные культурные центры. На эти цели направят 23,6 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов", - говорится в сообщении.
Передвижной культурный центр или мобильный автоклуб - это не просто обычный транспорт для перевозки творческих коллективов. Автоклубы обладают высокой проходимостью и могут выезжать в удаленные поселения для проведения там культурных мероприятий, они оснащены выдвижной сценой, звуковым и световым оборудованием.
"В следующем году Алтайский край входит в новое направление национального проекта - это приобретение автоклубов. Результаты конкурса уже подведены. Между территориями шла серьезная борьба, но комиссия учитывала многие показатели. Среди них - количество малых сел в муниципалитете, активность выездной работы в малых селах и многое другое", - цитирует пресс-служба министра культуры Алтайского края Елену Безрукову.