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В Крыму призвали созвать трибунал по преступлениям Зеленского - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/tribunal-1838224514.html
В Крыму призвали созвать трибунал по преступлениям Зеленского
В Крыму призвали созвать трибунал по преступлениям Зеленского - РИА Новости, 13.12.2022
В Крыму призвали созвать трибунал по преступлениям Зеленского
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что все преступления Владимира Зеленского должны стать предметом рассмотрения трибунала. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:13
2022-12-13T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир константинов
донбасс
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что все преступления Владимира Зеленского должны стать предметом рассмотрения трибунала."Убеждён, что скоро наступит наше время формировать трибунал для расследования преступлений, которые Зеленский со своей бандой на протяжении восьми лет совершают против жителей бывшей Украины. Это — геноцид народа Донбасса, тысячи убийств мирных граждан, пытки, издевательства над ветеранами Великой Отечественной войны, уничтожение исторических и культурных объектов и многое другое", - сказал РИА Новости Константинов.По его мнению, Зеленский ответит по всей строгости закона за все свои деяния, так как его преступления не имеют срока давности."Мы же готовы приложить все усилия для организации этого трибунала", - подчеркнул глава парламента и добавил, что на скамье могут оказаться и те, кто сегодня поддерживает и потакает "в преступлениях киевской банды".
https://ria.ru/20221213/g7-1838220489.html
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в мире, владимир зеленский, владимир константинов, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Донбасс, Украина
08:13 13.12.2022
 
В Крыму призвали созвать трибунал по преступлениям Зеленского

Глава парламента Крыма Константинов призвал созвать трибунал по преступлениям Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкГлава крымского парламента Владимир Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что все преступления Владимира Зеленского должны стать предметом рассмотрения трибунала.
"Убеждён, что скоро наступит наше время формировать трибунал для расследования преступлений, которые Зеленский со своей бандой на протяжении восьми лет совершают против жителей бывшей Украины. Это — геноцид народа Донбасса, тысячи убийств мирных граждан, пытки, издевательства над ветеранами Великой Отечественной войны, уничтожение исторических и культурных объектов и многое другое", - сказал РИА Новости Константинов.
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По его мнению, Зеленский ответит по всей строгости закона за все свои деяния, так как его преступления не имеют срока давности.
"Мы же готовы приложить все усилия для организации этого трибунала", - подчеркнул глава парламента и добавил, что на скамье могут оказаться и те, кто сегодня поддерживает и потакает "в преступлениях киевской банды".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновДонбассУкраина
 
 
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