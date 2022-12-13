https://ria.ru/20221213/trassa-1838342728.html

Путин одобрил названия для строящихся трасс

Путин одобрил названия для строящихся трасс - РИА Новости, 13.12.2022

Путин одобрил названия для строящихся трасс

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей назвать новый транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока "Россия", а трассу М-12 Москва -... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:52

2022-12-13T14:52

2022-12-13T15:30

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838355897_0:162:3326:2032_1920x0_80_0_0_f266f55e1a40bb4b1a95720a331e8e1e.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей назвать новый транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока "Россия", а трассу М-12 Москва - Казань с продолжением до Тюмени - "Восток".С соответствующим предложением в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры к Путину обратился вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что именно за эти варианты проголосовало большинство россиян."Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса - "Россия", а вот этот участок - "Восток", - отреагировал Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин