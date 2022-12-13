https://ria.ru/20221213/trassa-1838342728.html
Путин одобрил названия для строящихся трасс
Путин одобрил названия для строящихся трасс - РИА Новости, 13.12.2022
Путин одобрил названия для строящихся трасс
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей назвать новый транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока "Россия", а трассу М-12 Москва -... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:52
2022-12-13T14:52
2022-12-13T15:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей назвать новый транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока "Россия", а трассу М-12 Москва - Казань с продолжением до Тюмени - "Восток".С соответствующим предложением в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры к Путину обратился вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что именно за эти варианты проголосовало большинство россиян."Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса - "Россия", а вот этот участок - "Восток", - отреагировал Путин.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
14:52 13.12.2022 (обновлено: 15:30 13.12.2022)
Путин одобрил названия для строящихся трасс
Президент Путин согласился с идеей назвать новые автомагистрали "Россия" и "Восток"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей назвать новый транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока "Россия", а трассу М-12 Москва - Казань с продолжением до Тюмени - "Восток".
С соответствующим предложением в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры к Путину обратился вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что именно за эти варианты проголосовало большинство россиян.
"Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса - "Россия", а вот этот участок - "Восток", - отреагировал Путин.