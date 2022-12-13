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Путин призвал усовершенствовать работу по созданию транспортных коридоров - РИА Новости, 13.12.2022
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Путин призвал усовершенствовать работу по созданию транспортных коридоров
Путин призвал усовершенствовать работу по созданию транспортных коридоров - РИА Новости, 13.12.2022
Путин призвал усовершенствовать работу по созданию транспортных коридоров
Работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть повышена, надо ускоренно снижать опасные участки для предотвращения ДТП, заявил президент... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:21
2022-12-13T14:29
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть повышена, надо ускоренно снижать опасные участки для предотвращения ДТП, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки", - сказал он на церемонии открытия движения на новых участках дорог.Путин отметил, что одновременно важно улучшить организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок. Среди ключевых приоритетов ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП, других аварийно опасных участков."От решения этого вопроса напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших граждан. Уверен, что общими силами все планы в сфере дорожного строительства мы обязательно претворим в жизнь, добьемся всего задуманного", - подчеркнул президент, поблагодарив всех, кто трудился над созданием новых объектов.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
14:21 13.12.2022 (обновлено: 14:29 13.12.2022)
 
Путин призвал усовершенствовать работу по созданию транспортных коридоров

Путин призвал повысить эффективность работы по созданию транспортных коридоров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть повышена, надо ускоренно снижать опасные участки для предотвращения ДТП, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки", - сказал он на церемонии открытия движения на новых участках дорог.
Путин отметил, что одновременно важно улучшить организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок. Среди ключевых приоритетов ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП, других аварийно опасных участков.
"От решения этого вопроса напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших граждан. Уверен, что общими силами все планы в сфере дорожного строительства мы обязательно претворим в жизнь, добьемся всего задуманного", - подчеркнул президент, поблагодарив всех, кто трудился над созданием новых объектов.
Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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