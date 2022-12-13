https://ria.ru/20221213/tomsk-1838395504.html
Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных
Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных - РИА Новости, 13.12.2022
Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных
Томское региональное отделение Российского движения детей и молодежи должно стать одним из самых активных и эффективных в стране, считает губернатор региона... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:49
2022-12-13T16:49
2022-12-13T16:49
томская область
владимир мазур
томская область
россия
москва
томский государственный педагогический университет
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ТОМСК, 13 дек – РИА Новости. Томское региональное отделение Российского движения детей и молодежи должно стать одним из самых активных и эффективных в стране, считает губернатор региона Владимир Мазур.Во вторник глава Томской области провел координационный совет по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи, участники которого обсудили работу томской делегации на предстоящем первом российском съезде РДДМ и планы регионального отделения на 2023 год."Считаю, что Томское региональное отделение должно стать одним из самых активных и эффективных в стране. Потому что мы официальная студенческая столица России, один из самых молодежных регионов страны, у нас более 40 тысяч волонтеров. И у нас отличные традиции молодежных организаций школьников, студентов, рабочей молодежи. Эти традиции нужно развивать, использовать лучший опыт", – подчеркнул Мазур.Открывая совет, губернатор представил будущего председателя регионального отделения Российского движения детей и молодежи. Его возглавит проректор Томского государственного педагогического университета по социальной и воспитательной работе Дмитрий Насонов. Он уже рассказал о планах реготделения на 2023 год.Глава региона обсудил работу на предстоящем съезде движения с томскими делегатами. Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет 18-20 декабря в Москве, в составе томской делегации 13 школьников.
https://ria.ru/20221209/lgoty-1837477716.html
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владимир мазур, томская область, россия, москва, томский государственный педагогический университет
Томская область, Владимир Мазур, Томская область, Россия, Москва, Томский государственный педагогический университет
Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных
Губернатор Мазур: томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных
ТОМСК, 13 дек – РИА Новости. Томское региональное отделение Российского движения детей и молодежи должно стать одним из самых активных и эффективных в стране, считает губернатор региона Владимир Мазур.
Во вторник глава Томской области провел координационный совет по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи, участники которого обсудили работу томской делегации на предстоящем первом российском съезде РДДМ и планы регионального отделения на 2023 год.
"Считаю, что Томское региональное отделение должно стать одним из самых активных и эффективных в стране. Потому что мы официальная студенческая столица России, один из самых молодежных регионов страны, у нас более 40 тысяч волонтеров. И у нас отличные традиции молодежных организаций школьников, студентов, рабочей молодежи. Эти традиции нужно развивать, использовать лучший опыт", – подчеркнул Мазур.
Открывая совет, губернатор представил будущего председателя регионального отделения Российского движения детей и молодежи. Его возглавит проректор Томского государственного педагогического университета по социальной и воспитательной работе Дмитрий Насонов. Он уже рассказал о планах реготделения на 2023 год.
Глава региона обсудил работу на предстоящем съезде движения с томскими делегатами. Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет 18-20 декабря в Москве, в составе томской делегации 13 школьников.