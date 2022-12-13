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Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных - РИА Новости, 13.12.2022
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Томская область
https://ria.ru/20221213/tomsk-1838395504.html
Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных
Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных - РИА Новости, 13.12.2022
Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных
Томское региональное отделение Российского движения детей и молодежи должно стать одним из самых активных и эффективных в стране, считает губернатор региона... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:49
2022-12-13T16:49
томская область
владимир мазур
томская область
россия
москва
томский государственный педагогический университет
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ТОМСК, 13 дек – РИА Новости. Томское региональное отделение Российского движения детей и молодежи должно стать одним из самых активных и эффективных в стране, считает губернатор региона Владимир Мазур.Во вторник глава Томской области провел координационный совет по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи, участники которого обсудили работу томской делегации на предстоящем первом российском съезде РДДМ и планы регионального отделения на 2023 год."Считаю, что Томское региональное отделение должно стать одним из самых активных и эффективных в стране. Потому что мы официальная студенческая столица России, один из самых молодежных регионов страны, у нас более 40 тысяч волонтеров. И у нас отличные традиции молодежных организаций школьников, студентов, рабочей молодежи. Эти традиции нужно развивать, использовать лучший опыт", – подчеркнул Мазур.Открывая совет, губернатор представил будущего председателя регионального отделения Российского движения детей и молодежи. Его возглавит проректор Томского государственного педагогического университета по социальной и воспитательной работе Дмитрий Насонов. Он уже рассказал о планах реготделения на 2023 год.Глава региона обсудил работу на предстоящем съезде движения с томскими делегатами. Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет 18-20 декабря в Москве, в составе томской делегации 13 школьников.
https://ria.ru/20221209/lgoty-1837477716.html
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владимир мазур, томская область, россия, москва, томский государственный педагогический университет
Томская область, Владимир Мазур, Томская область, Россия, Москва, Томский государственный педагогический университет
16:49 13.12.2022
 
Томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных

Губернатор Мазур: томское отделение РДДМ должно стать одним из самых активных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Томск. Архивное фото
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ТОМСК, 13 дек – РИА Новости. Томское региональное отделение Российского движения детей и молодежи должно стать одним из самых активных и эффективных в стране, считает губернатор региона Владимир Мазур.
Во вторник глава Томской области провел координационный совет по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи, участники которого обсудили работу томской делегации на предстоящем первом российском съезде РДДМ и планы регионального отделения на 2023 год.
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"Считаю, что Томское региональное отделение должно стать одним из самых активных и эффективных в стране. Потому что мы официальная студенческая столица России, один из самых молодежных регионов страны, у нас более 40 тысяч волонтеров. И у нас отличные традиции молодежных организаций школьников, студентов, рабочей молодежи. Эти традиции нужно развивать, использовать лучший опыт", – подчеркнул Мазур.
Открывая совет, губернатор представил будущего председателя регионального отделения Российского движения детей и молодежи. Его возглавит проректор Томского государственного педагогического университета по социальной и воспитательной работе Дмитрий Насонов. Он уже рассказал о планах реготделения на 2023 год.
Глава региона обсудил работу на предстоящем съезде движения с томскими делегатами. Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет 18-20 декабря в Москве, в составе томской делегации 13 школьников.
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