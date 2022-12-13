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В Алабаме чиновникам запретили использовать TikTok из-за угрозы от Китая

В Алабаме чиновникам запретили использовать TikTok из-за угрозы от Китая - РИА Новости, 13.12.2022

В Алабаме чиновникам запретили использовать TikTok из-за угрозы от Китая

Губернатор американского штата Алабама Кей Айви запретила чиновникам использовать социальную сеть TikTok якобы из-за исходящей от Китая угрозы безопасности. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:09

2022-12-13T13:09

2022-12-13T13:09

китай

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алабама

сша

tiktok

коммунистическая партия китая

технологии

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Губернатор американского штата Алабама Кей Айви запретила чиновникам использовать социальную сеть TikTok якобы из-за исходящей от Китая угрозы безопасности.К посту в социальной сети губернатор Алабамы приложила фото подписанного ей меморандума, в котором уточняется, что TikTok принадлежит китайской компании, поэтому "попадает под китайское законодательство и его данные могут быть переданы Коммунистической партии Китая".В конце ноября губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм также подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности. Позже губернатор американского штата Техаса запретил чиновникам использовать социальную сеть TikTok, объяснив это растущей угрозой со стороны Коммунистической партии Китая.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.

https://ria.ru/20220929/uvolnenie-1820474974.html

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алабама

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, в мире, алабама, сша, tiktok, коммунистическая партия китая, технологии