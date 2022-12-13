В Алабаме чиновникам запретили использовать TikTok из-за угрозы от Китая
Чиновникам в Алабаме запретили использовать TikTok из-за угрозы безопасности от Китая
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Губернатор американского штата Алабама Кей Айви запретила чиновникам использовать социальную сеть TikTok якобы из-за исходящей от Китая угрозы безопасности.
"Защита прав жителей Алабамы на конфиденциальность личной информации - это необходимость, и я, конечно, не отношусь к угрозе безопасности из Китая легкомысленно, поэтому я запретила использование приложения TikTok на наших государственных устройствах и в сетях", - написала Кай Айви в Twitter.
К посту в социальной сети губернатор Алабамы приложила фото подписанного ей меморандума, в котором уточняется, что TikTok принадлежит китайской компании, поэтому "попадает под китайское законодательство и его данные могут быть переданы Коммунистической партии Китая".
В конце ноября губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм также подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности. Позже губернатор американского штата Техаса запретил чиновникам использовать социальную сеть TikTok, объяснив это растущей угрозой со стороны Коммунистической партии Китая.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.
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