Рейтинг@Mail.ru
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/terakt-1838277137.html
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года - РИА Новости, 13.12.2022
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года
С начала года в России предотвращено 64 теракта, разоблачено 68 законспирированных ячеек международных террористов, сообщает во вторник информационный центр... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:13
2022-12-13T12:17
россия
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600798517_52:0:971:517_1920x0_80_0_0_cc6f5dfc5f37f0400e0b5b807ac39aff.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 64 теракта, разоблачено 68 законспирированных ячеек международных террористов, сообщает во вторник информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)."В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", - говорится в релизе по итогам заседания НАК и федерального оперативного штаба по итогам года.
https://ria.ru/20221213/pokushenie-1838255775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600798517_158:0:844:515_1920x0_80_0_0_e2bb7b570c458fd63cdfd354d36fbe88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия
12:13 13.12.2022 (обновлено: 12:17 13.12.2022)
 
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года

НАК: с начала года в России предотвратили 64 теракта и разоблачили 68 ячеек террористов

© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ РФ во время спецоперации по ликвидации боевика, планировавшего теракт, в Махачкале
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации по ликвидации боевика, планировавшего теракт, в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации по ликвидации боевика, планировавшего теракт, в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 64 теракта, разоблачено 68 законспирированных ячеек международных террористов, сообщает во вторник информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
"В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", - говорится в релизе по итогам заседания НАК и федерального оперативного штаба по итогам года.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 10:54
Сальдо сообщил, кто покушался на замглавы администрации Херсонской области
 
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала