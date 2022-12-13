https://ria.ru/20221213/terakt-1838277137.html

НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года

НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года - РИА Новости, 13.12.2022

НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года

С начала года в России предотвращено 64 теракта, разоблачено 68 законспирированных ячеек международных террористов, сообщает во вторник информационный центр... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:13

2022-12-13T12:13

2022-12-13T12:17

россия

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 64 теракта, разоблачено 68 законспирированных ячеек международных террористов, сообщает во вторник информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)."В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", - говорится в релизе по итогам заседания НАК и федерального оперативного штаба по итогам года.

https://ria.ru/20221213/pokushenie-1838255775.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия