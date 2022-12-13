https://ria.ru/20221213/terakt-1838277137.html
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года - РИА Новости, 13.12.2022
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года
С начала года в России предотвращено 64 теракта, разоблачено 68 законспирированных ячеек международных террористов, сообщает во вторник информационный центр... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:13
2022-12-13T12:13
2022-12-13T12:17
россия
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600798517_52:0:971:517_1920x0_80_0_0_cc6f5dfc5f37f0400e0b5b807ac39aff.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. С начала года в России предотвращено 64 теракта, разоблачено 68 законспирированных ячеек международных террористов, сообщает во вторник информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)."В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", - говорится в релизе по итогам заседания НАК и федерального оперативного штаба по итогам года.
https://ria.ru/20221213/pokushenie-1838255775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600798517_158:0:844:515_1920x0_80_0_0_e2bb7b570c458fd63cdfd354d36fbe88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия
12:13 13.12.2022 (обновлено: 12:17 13.12.2022)
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года
НАК: с начала года в России предотвратили 64 теракта и разоблачили 68 ячеек террористов