Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/tela-1838465703.html
В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ
В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ - РИА Новости, 13.12.2022
В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ
Останки шести киевских силовиков извлекли с бывших украинских позиций в поселке Новотошковское участники межведомственной рабочей группой (МРГ) по розыску... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:14
2022-12-13T22:14
специальная военная операция на украине
происшествия
анна сорока
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820373279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75aabe9b332d305f262cb27587c90a36.jpg
ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Останки шести киевских силовиков извлекли с бывших украинских позиций в поселке Новотошковское участники межведомственной рабочей группой (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти, сообщила журналистам советник главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока.Поселок Новотошковское был освобожден в апреле 2022 года и сильно пострадал в ходе боевых действий. Межведомственная рабочая группа работала в окрестностях населенного пункта. В целях безопасности перед эксгумацией тел бывшие украинские позиции были проверены саперами на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов."Сегодня у нас гуманитарная миссия. В ходе обмена информацией с украинской стороной получили информацию о том, что здесь находится большое количество останков ВСУ. Сегодня подняли около шести тел, возможно, будут еще, поищем", - сказала Сорока.Она добавила, что обнаруженные останки в дальнейшем могут быть переданы украинской стороне в рамках обмена телами погибших военнослужащих."Поверженный враг не представляет для нас опасности и достоин предания земле его останков взамен возврата на нашу территорию (останков) наших родных и близких – наших погибших военнослужащих. Для этих целей здесь мы работаем", - сообщила советник главы ЛНР.Сорока отметила, что ввиду затяжных дождей бывшие позиции киевских силовиков "превратились в болото", эксгумацию останков решено было не откладывать, чтобы МРГ успела извлечь останки до устойчивых морозов. Так же Сорока добавила, что подобная работа ее группе предстоит в поселках ЛНР Тошковка-1 и Тошковка.
https://ria.ru/20221213/ostanki-1838465106.html
https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838341464.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820373279_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4308964bcd9aa8470a84669dca70f5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анна сорока, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Анна Сорока, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
22:14 13.12.2022
 
В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ

Советник главы ЛНР Сорока: с бывших позиций ВСУ извлекли тела шести украинских военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПокинутые позиции ВСУ
Покинутые позиции ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Покинутые позиции ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Останки шести киевских силовиков извлекли с бывших украинских позиций в поселке Новотошковское участники межведомственной рабочей группой (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти, сообщила журналистам советник главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока.
Поселок Новотошковское был освобожден в апреле 2022 года и сильно пострадал в ходе боевых действий. Межведомственная рабочая группа работала в окрестностях населенного пункта. В целях безопасности перед эксгумацией тел бывшие украинские позиции были проверены саперами на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Последствия попадания снаряда ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 21:53Специальная военная операция на Украине
В ЛНР извлекли останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка
"Сегодня у нас гуманитарная миссия. В ходе обмена информацией с украинской стороной получили информацию о том, что здесь находится большое количество останков ВСУ. Сегодня подняли около шести тел, возможно, будут еще, поищем", - сказала Сорока.
Она добавила, что обнаруженные останки в дальнейшем могут быть переданы украинской стороне в рамках обмена телами погибших военнослужащих.
"Поверженный враг не представляет для нас опасности и достоин предания земле его останков взамен возврата на нашу территорию (останков) наших родных и близких – наших погибших военнослужащих. Для этих целей здесь мы работаем", - сообщила советник главы ЛНР.
Сорока отметила, что ввиду затяжных дождей бывшие позиции киевских силовиков "превратились в болото", эксгумацию останков решено было не откладывать, чтобы МРГ успела извлечь останки до устойчивых морозов. Так же Сорока добавила, что подобная работа ее группе предстоит в поселках ЛНР Тошковка-1 и Тошковка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАнна СорокаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала