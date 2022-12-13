https://ria.ru/20221213/tela-1838465703.html

В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ

В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ - РИА Новости, 13.12.2022

В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ

Останки шести киевских силовиков извлекли с бывших украинских позиций в поселке Новотошковское участники межведомственной рабочей группой (МРГ) по розыску... РИА Новости, 13.12.2022

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2022-12-13T22:14

2022-12-13T22:14

специальная военная операция на украине

происшествия

анна сорока

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Останки шести киевских силовиков извлекли с бывших украинских позиций в поселке Новотошковское участники межведомственной рабочей группой (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти, сообщила журналистам советник главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока.Поселок Новотошковское был освобожден в апреле 2022 года и сильно пострадал в ходе боевых действий. Межведомственная рабочая группа работала в окрестностях населенного пункта. В целях безопасности перед эксгумацией тел бывшие украинские позиции были проверены саперами на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов."Сегодня у нас гуманитарная миссия. В ходе обмена информацией с украинской стороной получили информацию о том, что здесь находится большое количество останков ВСУ. Сегодня подняли около шести тел, возможно, будут еще, поищем", - сказала Сорока.Она добавила, что обнаруженные останки в дальнейшем могут быть переданы украинской стороне в рамках обмена телами погибших военнослужащих."Поверженный враг не представляет для нас опасности и достоин предания земле его останков взамен возврата на нашу территорию (останков) наших родных и близких – наших погибших военнослужащих. Для этих целей здесь мы работаем", - сообщила советник главы ЛНР.Сорока отметила, что ввиду затяжных дождей бывшие позиции киевских силовиков "превратились в болото", эксгумацию останков решено было не откладывать, чтобы МРГ успела извлечь останки до устойчивых морозов. Так же Сорока добавила, что подобная работа ее группе предстоит в поселках ЛНР Тошковка-1 и Тошковка.

https://ria.ru/20221213/ostanki-1838465106.html

https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838341464.html

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происшествия, анна сорока, луганская народная республика, вооруженные силы украины