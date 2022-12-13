https://ria.ru/20221213/tayvan-1838227173.html

Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля

Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля - РИА Новости, 13.12.2022

Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:50

2022-12-13T08:50

2022-12-13T08:50

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."За период с 6.00 12 декабря до 6.00 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении.Отмечается, что 21 самолет вошел в опознавательную зону ПВО острова, в том числе один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6.По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20221203/sherman-1836033977.html

https://ria.ru/20221205/tayvan-1836377162.html

тайвань

китай

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая