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Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля - РИА Новости, 13.12.2022
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Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля
Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля - РИА Новости, 13.12.2022
Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:50
2022-12-13T08:50
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."За период с 6.00 12 декабря до 6.00 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении.Отмечается, что 21 самолет вошел в опознавательную зону ПВО острова, в том числе один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6.По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221203/sherman-1836033977.html
https://ria.ru/20221205/tayvan-1836377162.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
08:50 13.12.2022
 
Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля

На Тайване зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей армии Китая

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"За период с 6.00 12 декабря до 6.00 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 21 самолет вошел в опознавательную зону ПВО острова, в том числе один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6.
По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
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