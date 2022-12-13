https://ria.ru/20221213/tankery-1838324689.html

В очереди в Черном море остались четыре танкера, заявил Минтранс Турции

В очереди в Черном море остались четыре танкера, заявил Минтранс Турции - РИА Новости, 13.12.2022

В очереди в Черном море остались четыре танкера, заявил Минтранс Турции

Управление мореходства Турции заявило во вторник, что на данный момент в Черном море очереди на проход через турецкие проливы ожидают лишь четыре танкера,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:59

2022-12-13T13:59

2022-12-13T13:59

турция

босфор

черное море

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КАИР, 13 дек – РИА Новости. Управление мореходства Турции заявило во вторник, что на данный момент в Черном море очереди на проход через турецкие проливы ожидают лишь четыре танкера, владельцы которых не предоставили письмо о страховании.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance)."Из 26 танкеров, ожидавших в очереди, (владельцы – ред.) 22 предоставили требуемые нашей страной по праву письма о страховании. С учетом прошедших сегодня судов всего проход через проливы завершили 19 судов (из 22 – ред.)", - говорится в полученном РИА Новости заявлении. Когда планируется проход через проливы трех оставшихся танкеров, управление не уточняет."С учетом вновь прибывших к Босфору судов число танкеров, от которых мы ожидаем получить письмо, составляет всего четыре. В Мраморном и Эгейском морях ожидающих в очереди танкеров, не предоставивших письмо о страховании, не имеется", - подчеркнуло управление.При этом оно отметило, что удовлетворено переговорами с партнерами, в ходе которых те приняли новые условия прохода через проливы, гарантирующие их безопасность.Также управление сообщило, что его директор Унал Байлан провел встречу с послом Казахстана в Турции Еркебуланом Сапиевым и гендиректором компании "Казмортрансфлот" Айдаром Оржановым, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества.

https://ria.ru/20221212/turtsiya-1838186441.html

https://ria.ru/20221212/tanker-1838121885.html

турция

босфор

черное море

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турция, босфор, черное море, санкции в отношении россии, в мире