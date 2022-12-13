https://ria.ru/20221213/tabak-1838334554.html

Новая Зеландия запретила продажу табака людям, рожденным после 2009 года

Новая Зеландия запретила продажу табака людям, рожденным после 2009 года - РИА Новости, 13.12.2022

Новая Зеландия запретила продажу табака людям, рожденным после 2009 года

Парламент Новой Зеландии принял закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года, сообщило во вторник радио RNZ. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:29

2022-12-13T14:29

2022-12-13T14:29

новая зеландия

в мире

курение

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии принял закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года, сообщило во вторник радио RNZ.По его данным, принятый в третьем чтении закон стал "еще одним шагом к цели правительства Аотеароа (Новой Зеландии) сделать страну некурящей к 2025 году".Сообщается, что новый закон сокращает разрешенную концентрацию никотина в табачных изделиях, урезает число торговых точек по продаже табака, помимо того, что рожденным после 1 января 2009 года пожизненно не будет разрешено покупать табак."Число торговых точек по стране, которые будут торговать табаком, будет сокращено в десять раз по сравнению с нынешними шестью тысячами", - приводит радио слова заместителя министра здравоохранения Новой Зеландии Аиши Верралл. То есть к концу будущего года в стране останется только 600 точек продажи табачных изделий, пояснила она.По данным RNZ, сейчас в Новой Зеландии курят ежедневно только 8% взрослого населения, что в два раза меньше, чем 10 лет назад.

https://ria.ru/20221202/tabak-1835842695.html

https://ria.ru/20221205/issledovanie-1836296713.html

новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новая зеландия, в мире, курение