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Новая Зеландия запретила продажу табака людям, рожденным после 2009 года - РИА Новости, 13.12.2022
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Новая Зеландия запретила продажу табака людям, рожденным после 2009 года
Новая Зеландия запретила продажу табака людям, рожденным после 2009 года - РИА Новости, 13.12.2022
Новая Зеландия запретила продажу табака людям, рожденным после 2009 года
Парламент Новой Зеландии принял закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года, сообщило во вторник радио RNZ. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:29
2022-12-13T14:29
новая зеландия
в мире
курение
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии принял закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года, сообщило во вторник радио RNZ.По его данным, принятый в третьем чтении закон стал "еще одним шагом к цели правительства Аотеароа (Новой Зеландии) сделать страну некурящей к 2025 году".Сообщается, что новый закон сокращает разрешенную концентрацию никотина в табачных изделиях, урезает число торговых точек по продаже табака, помимо того, что рожденным после 1 января 2009 года пожизненно не будет разрешено покупать табак."Число торговых точек по стране, которые будут торговать табаком, будет сокращено в десять раз по сравнению с нынешними шестью тысячами", - приводит радио слова заместителя министра здравоохранения Новой Зеландии Аиши Верралл. То есть к концу будущего года в стране останется только 600 точек продажи табачных изделий, пояснила она.По данным RNZ, сейчас в Новой Зеландии курят ежедневно только 8% взрослого населения, что в два раза меньше, чем 10 лет назад.
https://ria.ru/20221202/tabak-1835842695.html
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новая зеландия, в мире, курение
Новая Зеландия, В мире, Курение
14:29 13.12.2022
 
Новая Зеландия запретила продажу табака людям, рожденным после 2009 года

Новая Зеландия запретила продажу табачных изделий для всех, кто родился после 2009 года

© Depositphotos.com / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / Rangizzz
Мужчина с сигаретой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии принял закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года, сообщило во вторник радио RNZ.
По его данным, принятый в третьем чтении закон стал "еще одним шагом к цели правительства Аотеароа (Новой Зеландии) сделать страну некурящей к 2025 году".
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Сообщается, что новый закон сокращает разрешенную концентрацию никотина в табачных изделиях, урезает число торговых точек по продаже табака, помимо того, что рожденным после 1 января 2009 года пожизненно не будет разрешено покупать табак.
"Число торговых точек по стране, которые будут торговать табаком, будет сокращено в десять раз по сравнению с нынешними шестью тысячами", - приводит радио слова заместителя министра здравоохранения Новой Зеландии Аиши Верралл. То есть к концу будущего года в стране останется только 600 точек продажи табачных изделий, пояснила она.
По данным RNZ, сейчас в Новой Зеландии курят ежедневно только 8% взрослого населения, что в два раза меньше, чем 10 лет назад.
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