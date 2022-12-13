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Минцифры в 2023 году подключит к 4G 1800 малонаселенных пунктов - РИА Новости, 13.12.2022
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Минцифры в 2023 году подключит к 4G 1800 малонаселенных пунктов
Минцифры в 2023 году подключит к 4G 1800 малонаселенных пунктов - РИА Новости, 13.12.2022
Минцифры в 2023 году подключит к 4G 1800 малонаселенных пунктов
Минцифры уже подключило 1,8 тысячи малонаселенных пунктов к мобильной связи 4G в рамках программы "Устранение цифрового неравенства", еще 1,7 тысячи пунктов... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:15
2022-12-13T12:15
общество
максут шадаев
россия
единая россия
технологии
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минцифры уже подключило 1,8 тысячи малонаселенных пунктов к мобильной связи 4G в рамках программы "Устранение цифрового неравенства", еще 1,7 тысячи пунктов подключает прямо сейчас, 1,8 тысячи будут подключены в 2023 году, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании президиума фракции "Единая Россия".Министр напомнил, что Минцифры за три года успело подключить примерно 3,5 тысячи населенных пунктов численностью от 100 до 250 человек к высокоскоростному домашнему интернету, еще 1,5 тысячи пунктов было подключено при поддержке регионов. Он подчеркну при этом, что важно не только провести домашний интернет в малонаселенных пунктах, но и развивать там инфраструктуру мобильной связи и мобильного интернета."В рамках тех изменений, которые были приняты законом о связи, собственно, мы также начали заниматься вопросами обеспечения создания инфраструктуры мобильного интернета в малонаселенных пунктах от 100 до 300 человек жителей. Тут уже на текущий момент мы подключили 1,8 тысячи населенных пунктов и там доступен 4G мобильный интернет. Еще 1,7 тысячи подключаем сейчас, и еще 1,8 тысячи населенных пунктов подключим в следующем году", - отметил он.По словам Шадаева, операторам связи не всегда бывает выгодно инвестировать в IT-инфраструктуру там, "где живет небольшое количество человек". В рамках программы "Устранение цифрового неравенства" работы по обеспечению высокоскоростным интернетом малонаселенных пунктов финансируются за счет отчислений, которые делают операторы связи, отметил глава Минцифры."То есть операторы связи отчисляют 1,2% со своих доходов в специальный резерв, и из этого резерва финансируется строительство оптики в малочисленные населенные пункты", - резюмировал Шадаев.Проект устранения цифрового неравенства (УЦН) предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. По закону "О связи" средства данного фонда могут расходоваться только на указанные цели.
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общество, максут шадаев, россия, единая россия, технологии
Общество, Максут Шадаев, Россия, Единая Россия, Технологии
12:15 13.12.2022
 
Минцифры в 2023 году подключит к 4G 1800 малонаселенных пунктов

Глава Минцифры Шадаев заявил, что 1800 малонаселенных пунктов подключат к 4G в 2023 году

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкМонтаж вышек сотовой связи в Томской области
Монтаж вышек сотовой связи в Томской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Монтаж вышек сотовой связи в Томской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минцифры уже подключило 1,8 тысячи малонаселенных пунктов к мобильной связи 4G в рамках программы "Устранение цифрового неравенства", еще 1,7 тысячи пунктов подключает прямо сейчас, 1,8 тысячи будут подключены в 2023 году, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Министр напомнил, что Минцифры за три года успело подключить примерно 3,5 тысячи населенных пунктов численностью от 100 до 250 человек к высокоскоростному домашнему интернету, еще 1,5 тысячи пунктов было подключено при поддержке регионов. Он подчеркну при этом, что важно не только провести домашний интернет в малонаселенных пунктах, но и развивать там инфраструктуру мобильной связи и мобильного интернета.
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"В рамках тех изменений, которые были приняты законом о связи, собственно, мы также начали заниматься вопросами обеспечения создания инфраструктуры мобильного интернета в малонаселенных пунктах от 100 до 300 человек жителей. Тут уже на текущий момент мы подключили 1,8 тысячи населенных пунктов и там доступен 4G мобильный интернет. Еще 1,7 тысячи подключаем сейчас, и еще 1,8 тысячи населенных пунктов подключим в следующем году", - отметил он.
По словам Шадаева, операторам связи не всегда бывает выгодно инвестировать в IT-инфраструктуру там, "где живет небольшое количество человек". В рамках программы "Устранение цифрового неравенства" работы по обеспечению высокоскоростным интернетом малонаселенных пунктов финансируются за счет отчислений, которые делают операторы связи, отметил глава Минцифры.
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"То есть операторы связи отчисляют 1,2% со своих доходов в специальный резерв, и из этого резерва финансируется строительство оптики в малочисленные населенные пункты", - резюмировал Шадаев.
Проект устранения цифрового неравенства (УЦН) предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. По закону "О связи" средства данного фонда могут расходоваться только на указанные цели.
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